女學生開學典禮「臉部朝下」重摔昏倒30秒沒人理　陸網轟：冷漠

記者魏有德／綜合報導

湖北武漢第三初中1日進行開學典禮時，一名站在前排的女學生突然倒地昏厥。根據現場的直播畫面顯示，當時有位老師正在受訪，不僅該名老師毫無反應持續受訪，採訪的記者及昏倒女學生身邊的同學都漠然以對，直至30秒後，才有一名同學舉起手示意，校方才緊急將昏倒女學生送往醫務室觀察治療。

▲武漢一名女學生於開學典禮時疑似因體力不支，臉部朝下重摔倒地。（圖／翻攝微博）

《環球網》報導，漢陽區教育局通過微博「知音漢陽」回應，當時該生倒地後，周邊同學第一時間舉手示意情況，班主任立即跑上前扶其至醫務室觀察、診斷。經過短暫休息，該生身體恢復正常，返回教室上課，且全天情況正常。

影片顯示，女學生疑似因體力不支突然暈倒，但她下後30秒內，卻沒有一個人去扶她。諷刺的是，一名老師正在鏡頭前接受採訪，對於女學生的倒地聲響，這名受訪女教師有小幅度回頭的動作，卻沒有認真應對，此外，採訪的記者也對女學生昏倒的現象無動於衷，再加上周邊同學們的冷漠反應，引起網友群起砲轟。

▲女學生倒地時，受訪老師似乎有察覺異樣卻繼續接受訪問。（圖／翻攝微博）

這段影片被PO上微博後，引起網友熱議，有網友怒批，「冷漠的應試教育造就了冷漠的學生」；「就算老師不管同學們也得管啊」。也有網友認為，與其評判對錯，不如說整起事件缺少了「人味」。

對此，漢陽區教育局表示，今天早上7:40武漢第三初級中學開學典禮直播過程中，一名七年級學生因身體不適倒地，引發網上關注。當時該生倒地後，周邊同學第一時間舉手示意情況，班主任立即跑上前扶其至醫務室觀察、診斷。經過短暫休息，該生身體恢復正常，返回教室上課，且全天情況正常。中途學校領導多次到該班級詢問關心該生身體狀況，也對其家長進行瞭解釋和慰問。

感謝網友對學生身體健康及校園安全的關心，學校將一如既往守牢學生安全底線，維護學生身心健康。