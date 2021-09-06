不只分離焦慮／當孩子無法適應　請相信趨吉避凶的生物本能！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

有人問我，怎麼去分辨托兒所、幼兒園及安親班的好壞，我可以針對前期參訪，寫出條列式、很完整的一篇重點，但每部驚悚電影，都有輕鬆愜意的開場畫面，視察環境只是前置作業，真正的大魔王，還是要等孩子進去以後，才能實際體會園所風氣是否合適。

「不要強逼正在建立價值觀的孩子，去適應與家中教養觀念太衝突的環境。」很遺憾的，在現今雙薪家庭為主流、不得不把心思多放點在工作上的情況下，有不少家長是等到孩子長大以後，才從小孩口中得知「有一次不小心尿褲子了，老師就跟全班笑我羞羞臉。」或是「弟子規沒背熟，一個一個排隊被打手心。」

請記得，再好的環境，也有不適任的人員，再糟糕的場所，仍有盡忠職守、關心學生的好老師！

當家長對孩子所處的環境，開始產生疑慮的時候，相信我，那不是過度反應，而是生物本能雷達，正在提醒你趨吉避凶，我們不該鴕鳥心態，說服自己一切只是磨合期，因為你們家的教養觀念，肯定是跟他們有所衝突，才會覺得「怪怪的」。

而，家中核心觀念與老師指導的做法不同時，孩子會陷入難以適從的矛盾中，這影響非常負面且深遠，不是當下就能看出來的！建議大家可以用以下3點，來觀察孩子是否能融入那個環境。

1、培養孩子向父母分享大小事的習慣。

拿我們家舉例，我跟女兒的個性是南轅北轍，我很安靜，而她很多話，但不管再累、再難以忍受她的聒噪，我都會忍住情緒，聽完她每天在外頭發生的事情，以了解從她眼中所觀察到的狀況，來判斷現在這個地方適不適合她，這是從保母時期就培養出來的默契。

2、與孩子建立信任感。

我們都知道孩子因為想跟父母聊天，可能會對事件加油添醋，但，當我聽到比較負面的傳聞後，我不會第一時間就否定孩子的說法，而是對老師那邊旁敲側擊，或事隔幾天再問一次，去聽聽看小孩對那些事的敘述，有沒有更改細節等等。

3、當孩子覺得環境不友善的時候。

別說小孩了，就連大人也不喜歡每天與自己不認同的環境相處，當孩子在那邊待得不舒服，家長不能用「不合理的要求是磨練」那種軍事理論，強行套在孩子身上，抗壓是可以慢慢訓練的！

所以，不要強逼正在建立價值觀的兒童，去適應太衝突的環境！我在這裡提醒，當親子的雷達響起時，就趁空再去找找其他與家中教養類似的環境吧！別等孩子長大了，我們才從他們口中聽到那些不堪的過去，與對父母未細心選擇的埋怨。

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。