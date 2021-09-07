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親子

新北幼兒園染疫／亡羊補牢！請補強這6個防疫漏洞！

（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

新北幼兒園染疫風波擴大，自從疫情爆發至今，我便常提到我家附近的防疫管控，真的很「人性化！」一點都不嚴格，降級以後更誇張，店家不盯實名制，而不戴口罩、也不懼他人眼光的固執人士也變多了，在這樣的情況下，幼兒園、小學等關乎兒童的環境，到底要怎麼亡羊補牢呢？

今天幼兒園染疫，雖然遺憾但一點都不讓人意外！如果您真的在我家這邊生活過，就知道有些教育場所，真的很輕忽，若您不信，那就把我這篇，當成插科打諢的吧，畢竟沒有親眼看過、沒有親自經歷過，光靠人家說破嘴，也要自己去碰一碰，才知道有沒有釘子。

以下是我針對自己看過的亂象，逐一條列式，希望能獲得相關機構、主管單位重視，一起把破洞補起來！

1、請堅持不讓家長入內接送。

很多業者怕得罪家長，明明外面貼著「接送請在外面等候」，但到了上下學時間，還是讓家長進到裡面吹冷氣，甚至群聚聊天～我說真的，每個家庭的衛生習慣不同，對疫情的自律控管也不一樣，為了不得罪，讓全部師生陷入風險之中，實在不是明智之舉。

2、體育、律動等課程，要做強度調整。

我不懂為何在疫情期間，還堅持要孩子做高強度的運動！拿跑步來說，不管是戴口罩，還是不戴口罩，前者孩子肺部尚在發育，有缺氧危機，況且口罩濕透也會喪失保護力，後者…病毒是靠空氣傳播，每拿下一次，就多一次風險，為什麼不能稍微調整課程內容呢？

3、別再說口罩拿下來一下下沒關係！

除了基本功「落實清潔與消毒」外，懇請各位老師們，別再說：「口罩拿下來，一下下沒關係！」以我們家舉例，我要求女兒只有在用餐、使用隔板的時候，暫時把口罩拿下，盡快吃完再趕緊戴上，但當時還在幼兒園就讀的女兒回我：「老師說可以拿下來一下，一下下沒關係！」什麼沒關係？賭不出事嗎？

4、重視感冒症狀～

老實說，人難免有僥倖心態，這次染疫的幼師，輕忽了自己的症狀，認為可能只是小感冒，大人尚且如此，何況是小孩？現在大都雙薪家庭，父母忙於工作，想說孩子咳嗽、打噴嚏，可能就是「一般感冒」吧，卻忽略這些可能是輕症的跡象，然而，輕症也有傳染力，所以當孩子有感冒症狀，請勇敢退回給家長！（老師也是喔，生病鼓起勇氣請假吧！）

5、請保持室內環境通風。

我們這區有不能說的公開秘密，就是有些機構的消防設施，根本不合法！像是違規使用地下室授課，或是有神秘通道的未立案安親班等等，別說逃生了，連現在疫情期間，空氣不流通都是罪啊！當然，業者不可能為此搬家，但至少先把窗打開，請先不要用沒有對外窗的教室，好嗎？

6、若是有疑似病例，請主動坦承，公開說明才能獲得家長信任！

爆發染疫的幼兒園，就在我家附近，我還曾經帶孩子去看過環境，他們有很大的蒙特梭利教室，但因為我們家過敏體質，這幼兒園又很多混齡課程，光是流感、腸病毒就忙不完，所以最後沒選這邊就讀。

新埔國小因為跟這間私幼在同一個區域，所以被牽連停課，在此，我要稱讚新埔國小的坦承，他們大大方方，在官方臉書發出「預防性停課3天」的公告，這種不讓大家猜測的透明態度，正是我們所需要的！

身為媽媽，我注意疫調不是要獵巫，而是想暫時避開高風險區域，讓該區趕緊加強消毒、恢復秩序，用某學校、某幼兒園的代稱，反而容易更讓人恐慌，希望周邊的中小學及幼教機構，也要嚴肅看待，別再說「口罩拿下來，透氣一下沒關係！」在病毒面前，沒有什麼是沒關係的！

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

►飯店窗外有長頸鹿經過！

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