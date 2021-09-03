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2歲娃拒上幼幼班一頭撞裂擋風玻璃　網友：是上少林寺幼兒園嗎？　

記者魏有德／綜合報導

福建漳州一名2歲萌娃不願去上早教班（幼幼班），在車內大哭大鬧，情急之下一頭網前擋風玻璃撞下去，結果竟然把擋風玻璃撞裂成蜘蛛網狀。在車上拍片的家長表示，「寶寶年初就上過早教課，脾氣鬧得凶，媽媽想拍視頻（影片）發給爺爺奶奶看，剛好記錄下來寶寶撞裂擋風玻璃的畫面。」

▲2歲娃抗拒上幼幼班，一頭撞破汽車前擋風玻璃。（圖／翻攝微博）

▲2歲娃抗拒上幼幼班，一頭撞裂汽車前擋風玻璃。（圖／翻攝微博）

《魯南資訊》報導，從影片中可以發現，在一輛賓士車中，小男孩一邊哇哇大哭，一邊不停地上下撲騰，突然在他猛地用力之下，車擋風玻璃竟然劃出一道口子。坐在駕駛座的父親震驚不已，連忙把孩子抱過去查看傷勢，幸好只是輕微紅腫並沒有什麼大礙。

男孩父親表示，當時車輛是處於靜止狀態，因此才沒有坐在安全座椅上，寶寶年初就上過早教，才讀3個星期喉嚨就被哭沙啞了！這次還是不願意去上，脾氣鬧得凶，「媽媽想拍視頻發給爺爺奶奶看，正好記錄了寶寶撞裂擋風玻璃的畫面。」

▲2歲娃抗拒上幼幼班，一頭撞破汽車前擋風玻璃。（圖／翻攝微博）

▲孩子父親趕緊查看2歲娃頭部有沒有受傷。（圖／翻攝微博）

這則影片在微博上迅速引起廣泛討論，有網友表示，「鐵頭功，是要上少林寺幼兒園嗎？」；「小伙子太牛了」；「這玻璃真的不行」；「心疼小孩的頭」；「兩歲的孩子還是多玩玩吧」。

也有網友認為，這麼小的年紀上早教課程是讓孩子去玩耍，家長不要讓孩子覺得是要去「上課」，多點陪伴才是最重要的。

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