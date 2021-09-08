毒蟲缺錢買毒偷果園電線抽銅變賣　白河警逮賊護農

▲台南市警白河分局東山分駐所員警，查獲涉嫌竊取果園電線的王嫌，初步查出涉案9起，全案依竊盜罪嫌送辦，並擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

38歲王姓毒品慣竊，於今年7、8月間，陸續趁深夜無人之際，挑選各僻野之東山區火龍果園，持利器剪取催熟火龍果照明設備之電線，再抽銅線變賣，所得現金來購毒施用，台南市警白河分局東山分駐所員警循線鎖定進而查獲，經清查王嫌初步涉案9起，全案依竊盜罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

警方指出，38歲王姓竊嫌因身染吸毒惡習，為應付龐大毒品金錢需求，竟鋌而走險竊取電線變賣，時利用深夜時分騎乘機車，再以老虎鉗、剪刀等作案工具，專挑架設有照明設備之火龍果園之田園剪竊電線，再將偷竊得手的電線，用美工刀以徒手方式削皮取銅線，故導致雙手常被割傷，但為了買毒解癮，「削皮千遍也不厭倦」，但造成果農除財物損失外，並影響農作十分困擾。警方於9月5日持搜索票將王嫌緝獲，起獲偷竊電纜線計24公斤，損失價估至少6萬元。果農們獲知警方逮獲竊賊後，均拍手稱快並表達謝意。

白河警分局長陳明宏表示，為守護農民心血，警方於轄內各項農產品、蔬果熟成時節，除建立詳盡之農產品熟成時序表，並針對各時期之盛產農作物，採取重點地區，不分晝夜梭巡防杜盜賊；並與在地農民聯繫成立「護農安心群組」，如發現有可疑人車，「一經反映、警力即到！」，有效結合民間力量，一同守護財產。

另外也研判王嫌可能尚涉嫌白河、後壁、東山等地區多起電線竊案，民眾近期如有果園電線遭竊，可立即向白河分局偵查隊聯絡（06-6852080）。

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