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南警破獲販毒集團　逮毒蟲查獲各式新興毒品

▲台南市新化與善化分局合作分享情資，聯手破毒集團，主嫌蔡嫌等8人，起獲大量新興毒品及現金等販毒贓證物，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新化與善化分局合作分享情資，聯手破毒集團，主嫌蔡嫌等8人，起獲大量新興毒品及現金等販毒贓證物，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化警分局與善化警分局合作分享情資，發現位於台南市善化區胡厝寮附近有一新興毒品咖啡包分裝場，經長期跟監蒐證，得知該集團於20日購買大批毒品準備分裝販毒，警方見機不可失，持搜索票搜索查獲集團29歲主嫌蔡嫌等8人，起獲大量新興毒品及現金10900元等販毒贓證物，全案依毒品罪嫌送辦。

▲台南市新化與善化分局合作分享情資，聯手破毒集團，主嫌蔡嫌等8人，起獲大量新興毒品及現金等販毒贓證物，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新化與善化分局合作分享情資，聯手破毒集團，主嫌蔡嫌等8人，起獲大量新興毒品及現金等販毒贓證物，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，這起案件係警方接獲情資，蔡姓販毒集團於台南市各區域從事毒品愷他命、咖啡包之販售，即共組專案小組偵查，經長期跟監蒐證，得知該集團於20日購買大批毒品，專案小組見機不可失，商請永康警分局偵查隊及保大霹靂分隊支援，持台南地院核發之搜索票實施強力搜索，查獲販毒集團29歲蔡姓主嫌等8人，並於居住處所當場查獲二級毒品咖啡包5包（毛重22.79公克）、分裝夾鏈袋，並扣得第二級毒品安非他命4包（毛重共8.56公克）、K他命8包（毛重共7256.93公克）、白色粉末1包7900公克、電子秤2組、封口機1台、分裝袋和夾鏈袋一批、手機7支及現金新台幣10900元等相關販毒贓證物，全案偵訊後依毒品危害防制條例罪嫌將蔡嫌等8人移送至台南地檢署偵辦。本案查獲毒品數量龐大，專案小組後續將追溯毒品來源，擴大偵辦。

▲台南市新化與善化分局合作分享情資，聯手破毒集團，主嫌蔡嫌等8人，起獲大量新興毒品及現金等販毒贓證物，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化警分局表示，鑑於毒品戕害國人身體及心理健康至鉅，且因之引發的暴力犯罪問題亦嚴重危害人民安全及社會國家治安，本分局持續執行「安居專案」，秉持打擊毒品之決心，以淨化社會治安。

▲台南市新化與善化分局合作分享情資，聯手破毒集團，主嫌蔡嫌等8人，起獲大量新興毒品及現金等販毒贓證物，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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