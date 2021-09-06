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包花蓮獨棟民宿開毒趴！警逐層攻堅　11男5女睡夢被逮畫面曝

▲▼警方從民宿頂樓攻堅，毒品散落屋內，16名男女睡夢中驚醒被逮。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警方從民宿頂樓攻堅，毒品散落屋內，16名男女睡夢中驚醒被逮。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安警分局5日上午接獲可靠情資，位於花蓮縣壽豐鄉一間獨棟民宿內有「毒品轟趴」情事，隨即集結警力前往搜索查緝，當場在民宿內查獲三級毒品36.16公克、毒品咖啡包6.56公克、毒品研磨盤等相關證物，現場並帶回11男5女計16名涉案人，依毒品危害防制條例移送偵辦。

▲▼警方從民宿頂樓攻堅，毒品散落屋內，16名男女睡夢中驚醒被逮。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警方表示，5日上午7時左右接獲情資，指在鹽寮海岸一間獨棟民宿內有多名年輕男女群聚，並且有施用毒品的狀況，吉安警方獲報後不敢大意，立刻召集偵查隊及線上共20名警力，先由便衣人員完成現場及周邊地形環境勘察，隨後任務分工展開部署，以優勢警力包圍目標主建物。

▲▼警方從民宿頂樓攻堅，毒品散落屋內，16名男女睡夢中驚醒被逮。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

16名男女包整棟民宿開毒品轟趴，不知已被查緝員警團團包圍。

當天7時45分左右，查緝人員見時機成熟，迅速由一樓樓梯往上抵達三樓天台，再由頂樓側門進入房間，此時房內大部分年輕男女都還在睡夢之中，毒品就散落在床頭，警方趁勢逮捕謝、蘇、呂、陳等4名男子，同時逐層向一、二樓開始搜索，隨即又查獲12名相關涉案人。

▲▼警方從民宿頂樓攻堅，毒品散落屋內，16名男女睡夢中驚醒被逮。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警方民宿內查獲三級毒品36.16公克、毒品咖啡包6.56公克、毒品研磨盤等相關證物。

經警方調查，被帶回的16名年輕男女均來自外縣市，年齡都在20至30歲之間，16人皆採集尿液送檢驗，其中4人以涉嫌毒品危害防制條例現行犯移送偵辦，另外警方針對本案群聚施用毒品、違反室內社交安全距離等行為，一併函報花蓮縣衛生局裁罰。

吉安警分局表示，依據民宿管理辦法第32條規定，民宿經營者發現旅客有攜帶槍械、危險物品或其他違禁物品；施用煙毒或其他麻醉藥品者，應即報請該管派出所處理，「毒品轟趴」容易造成防疫破口，警方將持續加強轄區旅宿業臨檢稽查，同時也呼籲全民齊心打擊毒品犯罪。

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