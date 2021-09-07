他爆「疫苗覆蓋率靠第二類官員衝高」　施打2劑比長者高30倍

▲羅智強辦公室主任楊植斗爆料，第二類官員接種2劑疫苗比例是高齡者的30倍。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

國內疫情回溫，政府積極提高疫苗覆蓋率，不斷呼籲民眾踴躍施打疫苗，然而，國民黨台北市議員辦公室主任楊植斗卻發現，長輩與官員施打疫苗的比率竟然差了30倍，質疑疫苗覆蓋率，難道是靠這些官員來衝高的嗎？

楊植斗今（7）日於臉書發文表示，民進黨希望衝高疫苗覆蓋率，在10月底前達到6成，然而接連發生的突破性感染，以及來勢洶洶的Delta變種病毒，就算民進黨真能達標，但只打1劑的效果有限，人民生活依然險峻。

對於疫苗施打狀況，楊植斗說，「我最不能接受的，還是官員與人民間的差別待遇」，75歲以上長者，完整接種2劑的只有1.5%，但是，第二類「官員」已打完2劑疫苗的人數有45%，就比例來看，官員先打第2劑的比例，竟比長輩高了30倍。

楊植斗質疑，「民進黨的覆蓋率，難道是靠這些官員來衝高的嗎？」疫情又有新的變化，郭董購買的BNT卻還沒開打，民進黨檢驗疫苗的速度，遠遠追不上病毒的擴散；他感嘆，此情此景，完整打完2劑的綠色政客卻說「疫苗數量太多了」，「唉，我們跟民進黨，真是活在平行時空。」

中央流行疫情指揮中心統計，昨（6日）全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種6萬7086人次，截至目前疫苗人口涵蓋率達44.6%，仍不到5成。