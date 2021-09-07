不只中正、中山！南港某國小+附幼「預防性停課」　北市619人受影響

▲新北市幼兒園群聚案，北市影響關聯圖。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

新北市某間幼兒園爆發群聚感染，一名幼兒園老師與丈夫確診，隨後採檢出10名學生、4名家長確診；由於有6名北市師生曾與新北該家幼兒園有關聯，因此北市教育局擴大要求部分學校停課。台北市教育局表示，除了日前公布的中正區某附幼和國小、中山區某附幼和某國小之外，再新增1所位於南港的國小及附幼進行預防性停課。

北市教育局7日晚間表示，新北幼兒園確診傳播鏈不斷擴大，針對本市的接觸者，目前已匡列3所國小（南港區、中正區、大同區各1所）、4所幼兒園（南港區1所、中山區1所、中正區2所同校區）有與確診者接觸之學生，經衛生單位列為居家隔離。

教育局指出，7日已針對中山區及中正區幼兒園進行預防性停課至本週六（9月11日），計3園17班423人預防性停課，其中2班60人採預防性居家隔離；另3所國小部分則以居家隔離者之班級及1所南港區幼兒園全園於明日（9月8日）起進行預防性停課至週六，停課學生計有196人，其中有4班109人及其家人進行預防性居家隔離至本週日(9月12日)。

教育局說，國小停課期間將進行線上教學，以維護其受教權益，讓學生維持正常上課的狀態，降低停課對於學業的影響。

最後，教育局稱，為謹慎起見，各該學校居家隔離者所在之班級，全班進行預防性居家隔離，以確實阻斷疫情傳播之可能性。經統計，目前已有619人接受預防性停課、169人採取預防性居家隔離。教育局仍會持續與各該學校保持密切聯繫，持續關注居家隔離者各次採檢的結果，隨時預備以因應新的疫情發展作及時的處置。