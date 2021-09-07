陳時中稱全民打2劑是不可能任務　朱立倫：未戰先降怎麼打仗？

▲國民黨主席候選人朱立倫。（圖／翻攝自ETtoday直播）



記者杜冠霖／台北報導

日前台北市長柯文哲喊話全民打2劑疫苗，衛福部長陳時中今回應，全民打2劑是正在努力的目標，但幾乎是不可能的任務，對此，前國民黨主席朱立倫表示，一個疫情指揮官，居然抱著這種未戰先降的心態，「要怎麼領導台灣要去打這場還沒結束的抗疫戰爭？」

陳時中表示，全民打2劑是正在努力的目標，會根據疫苗進來時程，盡量的去完成任務，但「全民每人打2劑」幾乎是不可能的任務，除了有一部分人還沒列入打疫苗的適應症，另外一部分則是有些人堅持絕對不打疫苗，這也都沒有強迫。

朱立倫7日在臉書發文指出，把要求盡快打第二劑的建議用「少數人不願打、不能打」來回應說「不可能」，簡直玩文字遊戲，「一個疫情指揮官居然抱著這種未戰先降的心態，要怎麼領導台灣要去打這場還沒結束的抗疫戰爭？」

朱立倫表示，台大兒童醫院院長黃立民、前疾管局長蘇益仁在內的許多專家都指出，遇上Delta病毒，疫苗打一劑跟沒有打差不多，主張要先施打第二劑疫苗，才有保護力，「我們更應該思考，是否需替容易重症的高風險族群優先施打第二劑。」

朱立倫指出，台灣目前完整兩劑疫苗覆蓋率只有4.2%，跟周邊鄰國相比，低到不能再低。新加坡79%、日本48%、南韓35%，馬來西亞有50%，而菲律賓跟印尼也有14%左右，「但行政院長、指揮中心被問到疫苗採購，竟敢大言不慚說疫苗都夠了，你們才真的夠了！」

朱立倫呼籲，指揮中心要以讓國人打到兩劑疫苗為目標，「什麼叫做不可能的任務？人家郭董都已經有管道買3000萬劑BNT疫苗，哪裡有什麼不可能，如果民進黨繼續裝睡的人叫不醒，我們就發起疫苗公投，用選票把他們敲醒！」

▼朱立倫批陳時中未戰先降。（圖／翻攝朱立倫臉書）

