　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中稱全民打2劑是不可能任務　朱立倫：未戰先降怎麼打仗？

▲▼朱立倫4日出席國民黨主席改選電視辯論會。（圖／翻攝自ETtoday直播）

▲國民黨主席候選人朱立倫。（圖／翻攝自ETtoday直播）

記者杜冠霖／台北報導

日前台北市長柯文哲喊話全民打2劑疫苗，衛福部長陳時中今回應，全民打2劑是正在努力的目標，但幾乎是不可能的任務，對此，前國民黨主席朱立倫表示，一個疫情指揮官，居然抱著這種未戰先降的心態，「要怎麼領導台灣要去打這場還沒結束的抗疫戰爭？」

陳時中表示，全民打2劑是正在努力的目標，會根據疫苗進來時程，盡量的去完成任務，但「全民每人打2劑」幾乎是不可能的任務，除了有一部分人還沒列入打疫苗的適應症，另外一部分則是有些人堅持絕對不打疫苗，這也都沒有強迫。

朱立倫7日在臉書發文指出，把要求盡快打第二劑的建議用「少數人不願打、不能打」來回應說「不可能」，簡直玩文字遊戲，「一個疫情指揮官居然抱著這種未戰先降的心態，要怎麼領導台灣要去打這場還沒結束的抗疫戰爭？」

朱立倫表示，台大兒童醫院院長黃立民、前疾管局長蘇益仁在內的許多專家都指出，遇上Delta病毒，疫苗打一劑跟沒有打差不多，主張要先施打第二劑疫苗，才有保護力，「我們更應該思考，是否需替容易重症的高風險族群優先施打第二劑。」

朱立倫指出，台灣目前完整兩劑疫苗覆蓋率只有4.2%，跟周邊鄰國相比，低到不能再低。新加坡79%、日本48%、南韓35%，馬來西亞有50%，而菲律賓跟印尼也有14%左右，「但行政院長、指揮中心被問到疫苗採購，竟敢大言不慚說疫苗都夠了，你們才真的夠了！」

朱立倫呼籲，指揮中心要以讓國人打到兩劑疫苗為目標，「什麼叫做不可能的任務？人家郭董都已經有管道買3000萬劑BNT疫苗，哪裡有什麼不可能，如果民進黨繼續裝睡的人叫不醒，我們就發起疫苗公投，用選票把他們敲醒！」

▼朱立倫批陳時中未戰先降。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲▼朱立倫批陳時中未戰先降。（圖／翻攝朱立倫臉書）

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
短髮妹遇「天兵鎖匠」氣炸　網看身材全歪樓：妳說得都對
減肥不碰白飯？醫推「激瘦2吃法」：運動前必吃
11歲夏天近況曝光美翻了！「暴風抽高」只差夏克立一顆頭
璨樹關鍵4天轉彎？路徑超肥大恐「穿台」發颱風警報　雷雨狂炸3
急診醫歸納「幼兒園群聚」3情境　其中2種須考慮重回三級警戒
學生曾與新北染疫童出遊　北市南港某國小證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

他爆「疫苗覆蓋率靠第二類官員衝高」　施打2劑比長者高30倍

新竹縣市合併？　台大教授揭還有5大問題待解

以色列規劃接種第4劑疫苗　台灣第2劑成為「不可能的任務」

2生曾與新北染疫童出遊　北市南港某國小、幼兒園「預防性停課」今明清消

陳時中稱全民打2劑是不可能任務　朱立倫：未戰先降怎麼打仗？

不只中正、中山！南港某國小+附幼「預防性停課」　北市619人受影響

何孟樺揭國民黨沒年輕人支持主因　「躲同溫層、無視兩岸現實」

快訊 ／ 侯友宜急邀18家醫院因應Delta　下令專責病房3天內開出652床

「新北基因定序出來前視為Delta預防」　柯文哲：中秋節烤肉就再說吧

柯建銘贊同新竹縣市「分久必合」　誓言成為「七都」最有特色城市

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

失聰英國蹲獵犬患「分離焦慮症」 主人溫柔碰額頭安撫互動超有愛

他爆「疫苗覆蓋率靠第二類官員衝高」　施打2劑比長者高30倍

新竹縣市合併？　台大教授揭還有5大問題待解

以色列規劃接種第4劑疫苗　台灣第2劑成為「不可能的任務」

2生曾與新北染疫童出遊　北市南港某國小、幼兒園「預防性停課」今明清消

陳時中稱全民打2劑是不可能任務　朱立倫：未戰先降怎麼打仗？

不只中正、中山！南港某國小+附幼「預防性停課」　北市619人受影響

何孟樺揭國民黨沒年輕人支持主因　「躲同溫層、無視兩岸現實」

快訊 ／ 侯友宜急邀18家醫院因應Delta　下令專責病房3天內開出652床

「新北基因定序出來前視為Delta預防」　柯文哲：中秋節烤肉就再說吧

柯建銘贊同新竹縣市「分久必合」　誓言成為「七都」最有特色城市

台灣金融國際學院催生中？　金管會：還在討論階段

三星折疊旗艦、索尼防水旗艦雙登台！業者鎖定「五倍券」商機

他爆「疫苗覆蓋率靠第二類官員衝高」　施打2劑比長者高30倍

伊能靜「觀察結婚對象的6點建議」被讚翻！網：婚前看到就好了

兄弟6安助總讚賞擊球紮實！　吳俊偉傳三壘很關鍵

賓士「Citan 廂型車二世」65.7萬德國發表　載客載貨3車型任選

新北幼兒園染疫／亡羊補牢！請補強這6個防疫漏洞！

高端疫苗總經理陳燦堅：出口鎖定全球非富裕國家　國際認証鎖定歐盟

新竹縣市合併？　台大教授揭還有5大問題待解

她跳城門殉情…《一生一世》城門照瘋傳！「女主角在哪兒」網傻眼

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

政治熱門新聞

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

快訊／新北幼兒園群聚　增2幼兒、3家長確診

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

「有家長從埃及回來」新北衛生局追幼兒園群聚感染源

快訊／升三級警戒？　侯友宜：一確定是Delta該升就升

快訊／不只板橋！中和某國小1學童疑染疫

幼兒園群聚案若為Delta　侯友宜：新北內用一律取消

快訊／侯友宜宣布新北升級「強化二級警戒」　幼兒園染疫視同備戰Delta

新北市幼兒園爆發群聚案　教育局長說明停課標準

快訊／中和學童染疫！侯友宜緊急開會　9:50赴災害應變中心說明

不只中正、中山！南港某國小+附幼「預防性停課」　北市619人受影響

快訊／追幼兒園群聚感染源　侯友宜提3可能性

快訊／北市2幼童曾去「新北染疫幼兒園」讀書　PCR結果出爐

更多熱門

相關新聞

不只中正、中山！南港某國小+附幼「預防性停課」　北市619人受影響

不只中正、中山！南港某國小+附幼「預防性停課」　北市619人受影響

新北市某間幼兒園爆發群聚感染，一名幼兒園老師與丈夫確診，隨後採檢出10名學生、4名家長確診；由於有6名北市師生曾與新北該家幼兒園有關聯，因此北市教育局擴大要求部分學校停課。台北市教育局表示，除了日前公布的中正區某附幼和國小、中山區某附幼和某國小之外，再新增1所位於南港的國小及附幼進行預防性停課。

「新北基因定序出來前視為Delta預防」　柯文哲：中秋節烤肉就再說吧

「新北基因定序出來前視為Delta預防」　柯文哲：中秋節烤肉就再說吧

900萬人等不到第二劑　國民黨：BNT應開放高風險族群優先混打

900萬人等不到第二劑　國民黨：BNT應開放高風險族群優先混打

林鶴明批北市漠視警造謠　柯文哲：他這麼思念我來拜訪我就好了

林鶴明批北市漠視警造謠　柯文哲：他這麼思念我來拜訪我就好了

新北餐廳內用取消機率大！陳時中一句話曝關鍵

新北餐廳內用取消機率大！陳時中一句話曝關鍵

關鍵字：

朱立倫陳時中柯文哲疫苗覆蓋率第二劑

讀者迴響

熱門新聞

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

快訊／新北幼兒園群聚　增2幼兒、3家長確診

吳宗憲驚傳退出演藝圈「悄交棒3節目」

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面