北區國稅局與荷蘭集團企業　6度簽署預先訂價協議

▲北區國稅局局長王绣忠(前排左)與荷蘭集團企業，第6度簽署預先訂價協議。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



北區國稅局與荷蘭企業所屬台灣分公司，7日再度簽訂預先訂價協議。北區國稅局局長王绣忠表示，預先訂價協議(APA)為納稅義務人事先與所轄國稅局，就可比較對象及其交易結果、交易條件、訂價原則、計算方法、適用期間及其他主要問題相互討論，達成協議後共同簽署；而這也是雙方第6次完成的預先訂價協議。

北區國稅局指出，該荷蘭集團企業是位居世界領導地位的微影系統及電子束檢測設備供應商，提供全球前10大半導體製造商製程所需的設備及相關服務，該荷蘭集團歐洲稅務總監Mr.Boer及張負責人都表示，集團深感榮幸與北區國稅局已有超過10年以上的透明交流，本次簽署感謝北區國稅局開放交流的態度及效率，再度展現台灣稅務環境之國際化及簽署預先訂價協議經驗之成熟度。

又，本次簽署預先訂價協議代表了集團與國稅局的間持續保持良好及透明關係，雙方秉持著共同的認知，讓國稅局深入瞭解該集團在台灣的發展狀況，對集團在台灣投資的策略提供強大的後盾基礎，更是雙方進一步緊密關係的延續。北區國稅局進一步說明，簽署預先訂價協議，可以確保跨國企業的租稅安定，並減少雙方稅務成本。營利事業如需瞭解申請預先訂價協議相關規定。

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