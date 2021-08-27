2頭獎都在桃園！北區國稅局「在家報稅真安心」抽獎　幸運兒揭曉

▲北區國稅局局長王绣忠主持「在家報稅真安心」抽獎。（圖／北區國稅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

今年5月間，因疫情嚴重，北區國稅局為鼓勵民眾利用網路「在家報稅、安心防疫」，舉辦「在家報稅真安心、多重好禮大方送」抽獎活動，27日在律師見證下，由電腦隨機抽出全部獎項，共抽出1,981名幸運中獎者；其中「在家報稅獎」及「手機報稅加碼獎」頭獎商品禮券5萬元及1萬元，分別由桃園市蘆竹區蔡小姐及大園區曹小姐獨得。

▲北區國稅局舉行「在家報稅真安心」抽獎。（圖／北區國稅局提供）

北區國稅局表示，2020年度綜合所得稅申報因疫情影響，申報期間自今年5月1日起並延長1個月到6月30日，國稅局也配合防疫自5月17日起至6月14日止，全面停止對外提供所得稅臨櫃服務，為鼓勵民眾響應「在家報稅、安心防疫」並舉辦「在家報稅真安心、多重好禮大方送」抽獎活動，只要是設籍於該局轄區民眾，在家網路申報或使用手機報稅或採用稅額試算線上回復確認，就可參加抽獎。

該活動共有「在家報稅獎」、「電子繳稅及直撥退稅獎」及「手機報稅加碼獎」等3種獎項：

(一)「在家報稅獎」：在家網路申報或使用手機報稅或採用稅額試算線上回復確認者（排除至國稅局服務據點申報者）。符合抽獎資格有133萬餘件，抽出1,209名(頭獎1名商品禮券50,000元、二獎2名商品禮券20,000元、三獎6名商品禮券10,000元、四獎150名商品禮券1,000元、伍獎300名商品禮券500元及普獎750名電子禮券200元)，獎項計60萬元。

(二)「電子繳稅及直撥退稅獎」：符合在家報稅獎抽獎條件且以電子支付工具繳稅方式或以存款帳戶直撥退稅，並留存手機號碼者，抽出普獎計255名（各得電子禮券200元，獎額計5萬1千元）

(三)「手機報稅加碼獎」：利用手機報稅多一次中獎機會，抽出計517名（頭獎1名商品禮券10,000元、二獎6名商品禮券5,000元、三獎10名商品禮券1,000元、普獎500名電子禮券500元，獎額計30萬元）。

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