日本再贈6.4萬劑AZ！第二批90萬劑BNT本週抵台　1圖看到貨現況

▲第一劑施打AZ疫苗者，有望打第二劑。（示意圖／記者游芳男攝）

記者許若茵／綜合報導

日本政府第四度捐贈我國AZ疫苗，本批6.4萬劑稍早已運達台灣，駐日代表謝長廷透露交涉過程，鴻海創辦人郭台銘更直言，9月下旬起「週週都會有疫苗到貨」。目前已有近1400萬劑疫苗抵台，《東森新媒體ETtoday》整理各廠牌疫苗到貨狀況，帶您來一起了解。

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▲0907疫苗到貨情況（圖／曾梓倩製） ※點圖可放大

AZ

日本四度贈台疫苗，稍早6.4萬劑已運抵桃園機場。謝長廷今在臉書發文分享，5月曾請求日本支援一部分疫苗，更提到「最近看民間向德國採購疫苗就知道至少要2個月，而日本才用一個星期就可以支援到貨」，感謝日本協助，也強調會努力回報，尋求其他醫療資源共同防疫，「這是善的循環，美好的互動模式」。

指揮中心說明，日本提供我國AZ疫苗四次，分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑及本批6.4萬劑，共340.4萬劑，有助我國提升疫苗覆蓋率，指揮中心再次向日本政府及人民至上誠摯謝意。

▲日本捐贈AZ疫苗抵台。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

政府自購1000萬劑AZ疫苗。根據統計，先前已陸續到貨，分為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日55萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑，8月27日26.5萬劑與8月31日的59.55萬劑，還有透過COVAX購買的，與立陶宛、波蘭、日本等國贈送的，到貨總數已破800萬劑。

指揮中心昨公布第八輪打AZ疫苗，開放預約時間是9/10上午10時到9/12中午12時止。陳時中表示，接種對象為9/10（含）前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，可接種第二劑，另外，7/19（含）前已意願登記選擇AZ滿18歲至22歲民眾，可接種第一劑。

BNT／輝瑞

外傳明日將有另一批90多萬劑BNT疫苗到貨，同樣也是上海復星棄單後搶到的現貨，對此，陳時中日前鬆口「應該很接近那個時間」，也邀請鴻海創辦人郭台銘屆時一起接機，但卻遭郭台銘打槍回應「目前並沒有這樣規劃，避免勞師動眾，疫苗能到最重要！」

▲學生最快23日以後可施打BNT疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

第一批93.2萬劑BNT疫苗8月31日抵達台灣，指揮中心表示，本批BNT疫苗為多劑型包裝，每瓶可打6人，需於-60至-90°C超低溫冷凍保存，若轉置到2~8°C冷藏設備可保存1個月。而該批疫苗共93萬劑，效期到2022年1月5日，最快可於9月16日驗畢並核發封緘證明書，後續完成共93萬3072劑封緘後，即可進行後續疫苗接種作業。

指揮中心公布，首批BNT將在9/23開打，依序從高中生打到國中生，若學生有接種HPV疫苗，兩種疫苗施打應間隔7日。首批BNT疫苗目前初步規劃12~17歲學生施打，主要是在校園造冊接種，如果是沒有學籍的學生，可自行上疫苗預約平台登記預約，另外也開放18～22歲對象到登記平台做意願登記，相關年紀打到可能性很高。

莫德納

政府今年採購505萬劑，5~8月已到貨150萬劑，預估9月會再到貨，數量未知。而捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，已在8月29日下午抵台。食藥署表示，該批疫苗有2批號，分別是批號3004493，效期到111/1/12，以及批號3005238，效期到111/2/3。

至於日本傳出施打中的莫德納疫苗有部分混入「肉眼可見雜質」而緊急停用，由於該批疫苗與捷克贈送的3萬劑，同樣來自西班牙代工引發關注。陳時中澄清，捷克贈疫苗和日本的無關，但每批進來還是會檢驗封緘，從外觀、內容物、酸鹼度到細菌培養等都會做，檢驗合格才會使用。

▲指揮中心強調，疫苗檢驗合格才會使用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

指揮中心今公布，昨疫苗施打6萬7000多劑，人口涵蓋率上升至44.60%，劑次人口比是48.9%(劑/每百人)。目前高端施打時間延長至11日，民眾可以向各施打點洽詢接種。