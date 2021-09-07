　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本再贈6.4萬劑AZ！第二批90萬劑BNT本週抵台　1圖看到貨現況

▲第一劑施打AZ疫苗者，有望打第二劑。（示意圖／記者游芳男攝）

▲第一劑施打AZ疫苗者，有望打第二劑。（示意圖／記者游芳男攝）

記者許若茵／綜合報導

日本政府第四度捐贈我國AZ疫苗，本批6.4萬劑稍早已運達台灣，駐日代表謝長廷透露交涉過程，鴻海創辦人郭台銘更直言，9月下旬起「週週都會有疫苗到貨」。目前已有近1400萬劑疫苗抵台，《東森新媒體ETtoday》整理各廠牌疫苗到貨狀況，帶您來一起了解。

▲▼0907疫苗到貨情況（圖／曾梓倩製）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0907疫苗到貨情況（圖／曾梓倩製）　※點圖可放大

AZ

日本四度贈台疫苗，稍早6.4萬劑已運抵桃園機場。謝長廷今在臉書發文分享，5月曾請求日本支援一部分疫苗，更提到「最近看民間向德國採購疫苗就知道至少要2個月，而日本才用一個星期就可以支援到貨」，感謝日本協助，也強調會努力回報，尋求其他醫療資源共同防疫，「這是善的循環，美好的互動模式」。

指揮中心說明，日本提供我國AZ疫苗四次，分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑及本批6.4萬劑，共340.4萬劑，有助我國提升疫苗覆蓋率，指揮中心再次向日本政府及人民至上誠摯謝意。

▲▼日本捐贈AZ疫苗抵台。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲日本捐贈AZ疫苗抵台。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

政府自購1000萬劑AZ疫苗。根據統計，先前已陸續到貨，分為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日55萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑，8月27日26.5萬劑與8月31日的59.55萬劑，還有透過COVAX購買的，與立陶宛、波蘭、日本等國贈送的，到貨總數已破800萬劑。

指揮中心昨公布第八輪打AZ疫苗，開放預約時間是9/10上午10時到9/12中午12時止。陳時中表示，接種對象為9/10（含）前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，可接種第二劑，另外，7/19（含）前已意願登記選擇AZ滿18歲至22歲民眾，可接種第一劑。

BNT／輝瑞

外傳明日將有另一批90多萬劑BNT疫苗到貨，同樣也是上海復星棄單後搶到的現貨，對此，陳時中日前鬆口「應該很接近那個時間」，也邀請鴻海創辦人郭台銘屆時一起接機，但卻遭郭台銘打槍回應「目前並沒有這樣規劃，避免勞師動眾，疫苗能到最重要！」

▲學生最快23日以後可施打BNT疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

▲學生最快23日以後可施打BNT疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

第一批93.2萬劑BNT疫苗8月31日抵達台灣，指揮中心表示，本批BNT疫苗為多劑型包裝，每瓶可打6人，需於-60至-90°C超低溫冷凍保存，若轉置到2~8°C冷藏設備可保存1個月。而該批疫苗共93萬劑，效期到2022年1月5日，最快可於9月16日驗畢並核發封緘證明書，後續完成共93萬3072劑封緘後，即可進行後續疫苗接種作業。

指揮中心公布，首批BNT將在9/23開打，依序從高中生打到國中生，若學生有接種HPV疫苗，兩種疫苗施打應間隔7日。首批BNT疫苗目前初步規劃12~17歲學生施打，主要是在校園造冊接種，如果是沒有學籍的學生，可自行上疫苗預約平台登記預約，另外也開放18～22歲對象到登記平台做意願登記，相關年紀打到可能性很高。

莫德納

政府今年採購505萬劑，5~8月已到貨150萬劑，預估9月會再到貨，數量未知。而捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，已在8月29日下午抵台。食藥署表示，該批疫苗有2批號，分別是批號3004493，效期到111/1/12，以及批號3005238，效期到111/2/3。

至於日本傳出施打中的莫德納疫苗有部分混入「肉眼可見雜質」而緊急停用，由於該批疫苗與捷克贈送的3萬劑，同樣來自西班牙代工引發關注。陳時中澄清，捷克贈疫苗和日本的無關，但每批進來還是會檢驗封緘，從外觀、內容物、酸鹼度到細菌培養等都會做，檢驗合格才會使用。

▲指揮中心強調，疫苗檢驗合格才會使用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲指揮中心強調，疫苗檢驗合格才會使用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

指揮中心今公布，昨疫苗施打6萬7000多劑，人口涵蓋率上升至44.60%，劑次人口比是48.9%(劑/每百人)。目前高端施打時間延長至11日，民眾可以向各施打點洽詢接種。

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
澆水見10公分小蛇爬滿盆栽　挖開根部還有未孵蛇蛋
大學防疫指引公布！固定座位、每堂課點名　8措施一次看
25歲男存款只剩2萬「該找工作？」　網見1條件傻了
海邊玩球遭「拖入水中」洩慾　15歲少女哭訴：數千泳客面前被性
蘋果發表會要來了！　3亮點一次看
Google地圖掌握「確診者足跡」　4步驟記錄去過哪
條子鴿回擊「沒說謊也沒影射」　網揪1細節怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學防疫指引公布！固定座位、每堂課點名　8措施一次看

不斷更新／14縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

2021年度畢業歌出爐 《弦月》唱出疫情下的溫暖與希望

校園確診連環爆！教育部：地方政府可自訂預防性停課規定

秒回代表在乎？5星座訊息總是「已讀不回」

台鐵鄰軌大樓「干擾行車調度」　5解決方案出爐！53待改善處完工

台大麻醉護理師確診「開刀房關閉」　傳人員召回採檢？院方回應了

快訊／新北幼兒園群聚匡列燒到台中！1人至新北接觸遭隔離

桃園2級加強警戒　旅遊振興「買1送1」使用期限可延21天

日本再贈6.4萬劑AZ！第二批90萬劑BNT本週抵台　1圖看到貨現況

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

「把你當家人」幹話還是真心話？ 給你學習機會 → 職場話術唬菜鳥

大學防疫指引公布！固定座位、每堂課點名　8措施一次看

不斷更新／14縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

2021年度畢業歌出爐 《弦月》唱出疫情下的溫暖與希望

校園確診連環爆！教育部：地方政府可自訂預防性停課規定

秒回代表在乎？5星座訊息總是「已讀不回」

台鐵鄰軌大樓「干擾行車調度」　5解決方案出爐！53待改善處完工

台大麻醉護理師確診「開刀房關閉」　傳人員召回採檢？院方回應了

快訊／新北幼兒園群聚匡列燒到台中！1人至新北接觸遭隔離

桃園2級加強警戒　旅遊振興「買1送1」使用期限可延21天

日本再贈6.4萬劑AZ！第二批90萬劑BNT本週抵台　1圖看到貨現況

全英「最小屋」僅182cm寬！獲金氏世界紀錄認證　百年老屋免拆除

劉樂妍評張鈞甯台獨風波竟扯「子瑜國旗事件」！　高喊：兩岸是一體

恐怖三寶！跨越槽化線硬切國道害3車急閃...廂型車轉一圈險翻覆

Albee爆：張立東有女友還約我！　他遭現場狂批行為雙標

林哲瑄首局首打席開轟　富邦下半局失誤送分

大學防疫指引公布！固定座位、每堂課點名　8措施一次看

14歲長腿美少女翻唱郭富城《狂野之城》！影片飆216萬超越天王爆紅

「申誡0次」條子鴿臉書秀獎懲表又被抓包　網酸：PO文前要校對

台灣人想買爆報恩！　波蘭辦事處推薦最夯4大酒精飲料

疫情宅在家、寂寞覺得冷！十大想用交友軟體的理由

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

生活熱門新聞

14縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

即／竹縣某國中教師快篩陽1採陰！接觸者預防性停課

陳時中：若新北疫情未控制　不排除全國升3級警戒

快訊／今增8例本土、4境外！

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

侯友宜喊話「該升級就升級」　陳時中回應了

報名正音班中頭獎！班主任竟給二手平板

新北幼兒園確診者　到過蘇澳、羅東

即／幼兒園群聚匡列燒到台中！1人至新北接觸遭隔離

即／新北幼兒園確診個案苗栗足跡：拱天宮、小七

更多熱門

相關新聞

台東縣高中職以下及年滿12歲學生　23日起開打BNT

台東縣高中職以下及年滿12歲學生　23日起開打BNT

為提供孩子安心、家長放心的學習環境，台東縣長饒慶鈴除要求學校務必落實防疫工作，也已多次開放專案施打，讓縣內教職員工疫苗接種率達99%以上，並將於23日起陸續為高中職、五專前3年、國中及9月1日前滿12歲的國小學生施打BNT疫苗，提升校園疫苗接種涵蓋率、降低感染風險。

日9醫護違規「撿殘劑」打第3劑！　辯稱：怕浪費疫苗

日9醫護違規「撿殘劑」打第3劑！　辯稱：怕浪費疫苗

日本4度捐疫苗　101點燈感謝

日本4度捐疫苗　101點燈感謝

8月外匯存底減少37.74億美元 陸外匯管理局：匯率折算導致

8月外匯存底減少37.74億美元 陸外匯管理局：匯率折算導致

Google地圖揭確診者足跡　4步驟記錄去過哪

Google地圖揭確診者足跡　4步驟記錄去過哪

關鍵字：

新冠肺炎疫苗AZBNT高端莫德納

讀者迴響

熱門新聞

14縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

快訊／新北幼兒園群聚　增2幼兒、3家長確診

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

吳宗憲驚傳退出演藝圈「悄交棒3節目」

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

即／竹縣某國中教師快篩陽1採陰！接觸者預防性停課

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面