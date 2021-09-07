台東縣高中職以下及年滿12歲學生　23日起陸續開打BNT疫苗

▲高中職以下及年滿12歲學生，BNT疫苗23日起陸續開打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供孩子安心、家長放心的學習環境，台東縣長饒慶鈴除要求學校務必落實防疫工作，也已多次開放專案施打，讓縣內教職員工疫苗接種率達99%以上，並將於23日起陸續為高中職、五專前3年、國中及9月1日前滿12歲的國小學生施打BNT疫苗，提升校園疫苗接種涵蓋率、降低感染風險。

台東縣府教育處表示，疫苗施打預計自23日起，從縣內高中職及五專、完全中學、特教學校等12所學校依序施打，完全中學部分特別安排高中與國中一併施打。此次接種疫苗以入校集中施打為原則，若選擇到醫院施打，依中央現階段規定，須先上預約平台登記，不過登記及預約時間仍待中央進一步消息通知。另外，由於9月1日前滿12歲的國小學生人數較少，將另案規劃。



目前各學校陸續發放接種同意書，預計14日回收後開始造冊；若學生接種疫苗後有不舒服的狀況，則可向學校申請疫苗接種假，不列入缺席紀錄，以3天為原則(含接種當日)，必要時得延長；如請假人數過多，則評估學校是否停課並擇日補課。

教育處再次強調，家長可視孩子需求及意願，自由選擇是否接種；家長及孩子請詳閱「BNT COVID-19疫苗學生接種須知」，確實了解須知「疫苗接種禁忌與接種前注意事項」、「接種後注意事項及可能發生之反應」，並在「BNT COVID-19疫苗學生接種評估暨意願書」上簽名，經家長同意且簽名的學生，才予以施打疫苗。饒慶鈴再次提醒，疫苗接種後，仍須做好防疫措施，以守護你我健康，讓師生能安心上學、開心回家。

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