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日診所9醫護違規「撿殘劑」打第3劑！　竟辯稱：怕浪費疫苗

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗,檢測。（圖／路透）

▲日本有診所私自施打殘劑，違反規定。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本廣島縣一間診所擅自讓已經完成第2劑疫苗接種的醫護人員接種殘劑，等於是違規施打第3劑疫苗，因此遭取消疫苗施打的權限。涉及違規施打殘劑的醫護共有9人，院方6日接受調查時竟稱，「是不想要浪費殘劑，才會安排所內工作人員施打。」

根據《朝日新聞》報導，這間位於廣島縣廣島市安佐南區的診所與厚生勞動省簽訂疫苗接種的委託契約，替民眾施打疫苗。然而8月16日卻出現7位民眾取消預約，導致當天有7人份的殘劑產生。該診所院長竟擅自決定，將殘劑提供給院長本人、經營診所的理事長以及其他5名護理師施打。同月18日又出現2人取消預約，當天該診所也有2名護理師施打那2劑的殘劑。

事實上，醫護人員一直都是日本疫苗接種計畫的優先名單，目前第一線醫護幾乎都已經完成2劑的疫苗接種。另外，根據疫苗接種法的基本實施規則，目前每人最多是施打2劑。但是該診所的醫護人員卻違規使用民眾未施打的殘劑，作為自己的加強劑。

廣島市政府6日前往該診所進行調查，而診所負責人在接受媒體採訪時卻表示，「我們只是不想要浪費疫苗而已。對於還在等待接種疫苗的民眾深感抱歉。做出違反規則的行為，我們將會嚴正反省。」該違規診所經調查後，已經被取消疫苗接種資格。

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