幼兒園爆群聚！Google地圖掌握「確診者足跡」　4步驟記錄去過哪

▲用Google地圖看「確診者足跡」。（圖／翻攝自Google Maps）

記者曾筠淇／綜合報導

中秋連假近在眼前，怎料國內疫情再拉警報，除了長榮機師感染Delta病毒，新北市幼兒園也傳出群聚感染事件，讓不少民眾都相當擔心自己與確診者的足跡重疊。日前有位網友製作「新冠疫情足跡」，透過Google地圖標示可能的熱區，讓大眾出門前能多一層確認，並利用時間軸確診自己是否曾經前往。

該名網友在PTT上發文表示，雖然Alpha變異株稍微緩和下來，不過面對強襲的Delta病毒，大家仍不可輕忽。因此，他也再次貼出該地圖，強調有20多名貢獻者一同參與，彙整了8000多筆足跡，提供給大家參考。

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COVID-19地圖（統整自官方資料）

此以指揮中心及新聞公布個案的足跡為資料，標出疫情熱點、消毒地點及鄰近的生活圈區塊，提醒民眾提高警覺。

此外，如果已經記不得自己曾去過的地方，還可以透過Google地圖幫忙記住14天的完整足跡。

步驟1：開啟Google地圖的位置設定

步驟2：從頭像點選「你的時間軸」

步驟3：按右上方的3個點，檢視「個人內容」中的定位是否開啟

步驟4：進入「定位記錄」勾選「與這個帳戶相關聯的裝置」

（若有地方沒被記錄到，可手動搜尋地點，即可成功標註）