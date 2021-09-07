8月外匯存底減少37.74億美元　陸外匯管理局：匯率折算導致

▲大陸外匯存底於8月時減少37.74億美元。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家外匯管理局今（7）日公佈的最新數據顯示，截至2021年8月底，中國外匯儲備規模（外匯存底）為32321.16億美元，較7月底減少37.74億美元，降幅為0.12%。對此，大陸國家外匯管理局副局長王春英表示，外匯儲備以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯儲備規模下降。

▲大陸外匯存底減少主要受美元匯率折算等因素影響 。圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，王春英指出，8月我國（中國大陸）外匯市場運行平穩，境內外匯供求基本平衡。國際金融市場上，受新冠肺炎疫情進展、主要國家財政和貨幣政策預期等因素影響，美元指數小幅上漲，主要國家債券價格有所下跌，全球股市總體上漲。

王春英表示，人民幣對美元匯率在8月時波動不大。其中，人民幣對美元即期匯率從7月末的6.4560小幅走低至8月末的6.4645，微跌100個基點，人民幣對美元中間價則從7月末的6.4602微降至8月末的6.4679。

王春英強調，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，外部環境錯綜複雜，國際金融市場波動性較大，「但我國持續鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，經濟保持穩定恢復態勢，發展質量繼續提升，有利於外匯儲備規模保持總體穩定。」

