大叔對上健身教練　誇口「要練得比你大」！一年後重逢2人都笑了

We salute this Gentleman challenging @mattgreggo ?? 由 Luimarco Daily 發佈於 2021年8月24日 星期二

記者吳美依／綜合外電報導

健身教練格雷戈（Matt Greggo）站在鏡子前自拍肌肉照時，一名大叔突然走過來，自信滿滿地說，「等等我吧，1個月後，我可以練得比你更大隻」。他們近一年後才再度巧遇，大叔的體態果然變得更結實，2人開心掀起上衣，在鏡子前合照，可愛互動在網路上爆紅。

格雷戈去年聽見大叔的豪語時，只是笑著回答「好啊！」，儘管之後數個月都沒能再見到對方，卻從沒忘記這件事。他這天又站在相同地點自拍，卻突然看見一個熟悉身影，立刻興奮地轉過去說，「不會吧，你還記得我嗎？說好1個月的，對吧？」

▲健身教練格雷戈和大叔將近1年後相認合照。（圖／翻攝TikTok@mattgreggo）



格雷戈興奮地和大叔「相認」，他還提到，自從上次見面後，自己因為時常在TikTok分享健身影片，而變得小有名氣了，這也意味著許多人都知道2人當年的「約定」。

大叔看見格雷戈，也立刻露出燦笑，「我記得你！」，並且互相碰碰拳頭。他聽說許多網友期待著自己的健身成果後，大方撩起上衣、展現身材。

這段令人暖心互動影片已經累計840萬次觀看、100萬讚數以及數千則留言，網友們紛紛留言，「這個人信守承諾！」、「他認出你時露出的笑容太真誠了」、「要不要把他收為學員呢？真是太酷了！」

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