約會對象「2舉動」是警訊！正妹po監視器證明太危險　網友2派戰爆

記者吳美依／綜合報導

外國女網友潔德（Jade）和曖昧對象出門約會，但被送回家後，卻自言自語地說著，對方做出2個堪稱「危險警訊」的舉動，已經「出局」了。她將門口監視器畫面分享至TikTok，試圖證明自己的論點，未料引發網友正反論戰。

影片中，潔德從車道方向走來，轉身看了一眼後，一邊開門一邊說，「他沒有等我走進屋子裡，第2個危險警訊。我要搞失蹤了」。她事後回覆網友留言時透露，約會對象的第1個危險警訊是，「沒有替我開任何一扇門。但他確實有埋單，這一點很棒」；第2個危險警訊則是沒有等待自己踏入家門，就自顧自地把車子開走，非常令人反感。

▲潔德（Jade）貼出門口監視器畫面表示，約會對象做出2舉動是危險警訊。（圖／翻攝TikTok@jadealyzaee）

此影片至今累計超過801萬次觀看，但網友卻有2派截然不同的看法。一些人支持潔德的觀察與結論，「我真的會等待我載回家的任何一個人踏進家門，不論男生或者女生。因為我關心他們的安全」、「就連Uber司機都會等我進門」。

儘管如此，也有一些人無法認同，「他為什麼要幫妳開門啊？妳不是有2隻健全的手嗎？」、「為什麼只有他要付錢？妳也有吃（晚餐）吧？」。還有網友表示，「他可能也在妳身上看見了『危險警訊』，才會這麼做」，因為人與人的互動是雙向的，而大家目前只看見潔德的立場故事而已。

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