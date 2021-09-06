2714時光旅人再預言！揭「9月這3天」將出大事　點名1國會有大災難

記者葉睿涵／編譯

一個月前，一名自稱來自西元2714年的網友聲稱，外星人將在8月11日趁著流星雨登陸地球，並與人類展開一場星際之戰。儘管這一切並未發生，但這名網友最近卻再次給出了3個日期，預言全球將在這3天發生重大的事，試圖說服人們他真的是時空旅人。

▲2714年時空旅人的9月預言，下同。（圖／翻攝自TikTok／@aesthetictimewarper）

據《獨立報》報導，這名時空旅人最近在TikTok上傳新影片表示，由於很多人還是不相信他的身份，因此決定再次公開即將在9月發生的3件事來說服大家。他在影片中提到，9月11日是個具有重要歷史意義的日子，因為人類的敵對物種將在這天來到地球，並毀滅地球。不過還好，一個外星人將幫助4000人逃離到一個宜居的星球，讓部分人躲過一劫。

另一個需要注意的日期為9月14日，美國東部將在這天迎來史上第一個6級颶風，創下歷史上規模最大的颶風紀錄，而南卡羅萊納州將會是受影響最大的地區。第3個日期則為9月26日，這天地球上的某隻黑猩猩聲帶將發生突變，讓牠有能力開始說話，並告訴人類一些神秘的事。

由於這名時光旅人過去的預言多次落空，因此網友們似乎已不再相信他，他的影片下方有不少網友留言質疑，「你是《決戰猩球》看多了吧？」、「你上個月說的都還沒實現呢！」、「9月本來就是颶風季節，我們現在也有颶風，這根本就不是什麼預言吧？」、「如果地球毀滅了的話，那你是從哪裡穿越來的呢？」

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