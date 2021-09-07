時力黨團新會期優先法案出爐　囤房稅、國體法等28項入列

▲時代力量黨團召開「要生活！要健康！要安全—時代力量黨團第4會期優先法案」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期即將開議，時代力量黨團7日公布優先法案，包含外界關心的《國民體育法》、《體育產業發展條例》等28項都入列，時代力量黨團總召邱顯智表示，要生活、要安全、要健康是國民最基本的權利，也是現代法治國家應該給人民的基本保障。

時代力量黨團7日上午召開「要生活！要健康！要安全—時代力量黨團第四會期優先法案」記者會，說明黨團在新會期的工作重點與優先法案，盼望爭取各界認同，並且儘速審查相關重大議案。

邱顯智指出，根據內政部資料，今年房價與房租仍雙漲，政府針對租屋統計，目前僅對母體粗估約87.6萬戶，顯示在未有完整的數據下，租屋黑市問題仍舊存在，立法院新會期應積極排審「囤房稅法案」。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，世界各國皆面對中國資本的入侵，台灣卻是少數毫無因應作為的政府台，台灣站在中國威脅的第一線，政府不應該繼續無所作為。

陳椒華說明，時力黨團將針對相關法案提出修正版本，例如《台灣地區與大陸地區人民關係條例》、《外國人投資條例》，也會推動提高《經濟部投資審議委員會組織規程》至組織法層級，使身在第一線的投審會得以妥善守護台灣的產業、經濟及軍事安全。

時代力量黨團幹事長王婉諭認為，台灣在今年的東京奧運拿下了空前成果，這樣的能量應該要能延續，總統蔡英文也曾經表示，2024年巴黎奧運將會延續黃金計畫，時力黨團肯定這樣的政策方向。

王婉諭提及，單項協會的改革也勢在必行，在2017年《國民體育法》修正之後，仍有許多問題急需改革，像是民眾參與淪為形式、人事輪替、利益迴避制度不夠週全、體育團體重要幹部遴選欠缺排黑條款等，時力黨團也將提出修正草案，呼籲這會期能夠優先審查，讓選手能獲得更多保障。

此外，邱顯智也說，包括《集會遊行法》、《警察職權行使法》等攸關人權保障的法案，以及《貪污治罪條例》、《犯罪被害人保護法》等司法改革的相關法案，還有保護吹哨者的《公益揭弊者保護法》等許多重要法案，都是時代力量長期以來關心的重點，這個會期也會持續努力推動。