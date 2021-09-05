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長榮機組員檢疫所超髒！蟲屍、發霉水龍頭　邱顯智：沒病住到生病

▲▼長榮機組員隔離檢疫所環境髒亂。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）

▲長榮機組員隔離檢疫所環境有蟑螂的屍體，還有不明昆蟲的屍體。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智，下同）

記者黃巈禾／台北報導

針對長榮航空3名機師8月底返台後出現確診案，且都曾飛過芝加哥航線、同屬777機隊，長榮航空4日緊急召回8月21日至9月3日曾執勤過芝加哥航線的300名機組人員回南崁總部採檢，且必須入住衛福部提供的隔離檢疫所。不過，時代力量立委邱顯智接到檢疫隔離的機組人員投訴，位在桃園龜山的隔離檢疫所的環境竟有蟑螂和不明昆蟲的屍體，還有髒污生鏽的水龍頭。他質疑，「請問陳時中部長，這種隔離檢疫所，真的合格嗎？」

邱顯智表示，5月爆發諾富特事件時，被關入陽明山檢疫所的華航機師，也曾經投訴過隔離檢疫所的環境非常髒汙，包括不明蟲屍、散落的毛髮以及不潔的廁所，依據檢疫所的工作指引，檢疫所的出入管理、餐食運送、環境維護，都是由指揮中心所指派的醫療整備官負責，5月10日他質詢衛福部次長，這種隔離檢疫所是絕對不合格的，而提供一個乾淨、消毒完全的隔離檢疫所，是指揮中心的責任。當時次長表示「下不為例，一定改進」，但是到了今天，又發生一模一樣的事情。

▲▼長榮機組員隔離檢疫所環境髒亂。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）

▲長榮機組員隔離檢疫所有不明昆蟲，水龍頭也嚴重生鏽。

邱顯智認為，一個安全衛生的隔離檢疫所，是防疫的最基本防線，不光是機組人員必須檢疫隔離，連同住家人也都必須一起隔離，為什麼衛福部連最基本的乾淨衛生都做不到？這種環境，原本沒生病的人，住進去都生病了，到時候如果又有隔離人員確診，到底該算是誰的責任？

▼長榮機組員家人也必須一起隔離。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）

▲▼長榮機組員隔離檢疫所環境髒亂。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）

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