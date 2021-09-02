金山小編過勞死無下文？　王婉諭批侯友宜：看不到市府進一步作為

▲王婉諭批新北市府對小編過勞死無作為。（圖／翻攝王婉諭臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

新北市金山區公所臉書小編陳嘉緯去年8月4四因過勞猝死。時代力量立委王婉諭2日臉書發文指責新北市長侯友宜，從事件發生，到日前監院糾正區公所，直到今天，侯友宜的說法與作法，「看不到市府相關對此案的進一步作為」。

王婉諭表示，今年8月監察院對本案提出調查報告，認定金山區公所未善盡雇主職業安全防護義務；因此，對區公所提出糾正，並要求新北市政府議處相關失職人員。侯友宜在監察院報告提出的當天，便表示「會悉心檢討，並保障所有勞工朋友的權益」。

王婉諭批評，侯友宜完全沒說清楚檢討什麼、保障什麼。她質疑，整起事件，後續到底檢討改進了什麼？現階段相關人員的懲處又到哪？監察院指出的 2018 年「職業安全衛生推動計畫督導考核」在哪？為何 2017 年的考核資料公開出來，關鍵的資料反而不在？其他基層人員的工作待遇仍是未知數，我們要如何能確保悲劇不會重演？

王婉諭回顧，在事件發生之初，就傳出部分媒體毫無預警下架相關新聞，當時市府就被質疑是為了顧及形象，以公權力壓制新聞自由，引發社會譁然；而在嘉緯過世已逾一年的今天，新北市政府仍未提出相關懲處名單，金山區公所社群媒體粉專的相關消息，仍僅有公告嘉緯告別式的貼文。

王婉諭強調，我們相信新北市政府壓榨公部門人力，絕非這一件而已，絕大多數公部門基層人員在這件事後，並沒有得到更全面的保障，而市府在嘉緯過世後一年後，「在制度上是否有任何改進，我們也打下問號」。

王婉諭表示，直到今天，我們僅看到監察院的調查報告，卻完全無市府相關對此案的進一步的作為，包括制度面措施、懲處進度、撫卹事宜等，市民竟然完全無從得知，甚至還有勞檢資料被下架的狀況。

王婉諭據此提出四大呼籲，要求議處相關失職人員，儘速提出懲處名單、公開新北市府各單位約僱人員數量及其業務範圍、建立長期制度以保障公部門約僱人員權益、落實公部門勞檢，資料上網公開。

文末王婉諭批，從事件發生至今，侯友宜的說法與作法，完全看不出有任何要改善新北市公部門勞動環境的決心，難以說服市民，市府有因為這件事得到教訓及虛心檢討。她也強調，時代力量會持續監督，並提出相關的對策，要求市府進一步的改善約僱人員被濫用的弊病，避免類似的悲劇一再重演。

▼時代力量立委王婉諭今為金山小編過勞猝死案，批新北市長侯友宜毫無作為。（圖／王婉諭辦公室提供）