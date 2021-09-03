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時代力量示警「未精準振興」　重災產業恐吃不到振興加碼

▲▼時代力量振興加碼3大問題記著會。（圖／記者楊詩益攝）

▲時代力量黨團舉行「振興加碼3大問題」記者會。（圖／記者楊詩益攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院推動振興五倍券，各部會加碼方案近日陸續出爐。不過，時代力量立委王婉諭、邱顯智3日舉行記者會表示，去年包括動滋券、藝FUN券、農遊券都出現過度集中在特定行業，且未精準協助到最受疫情衝擊的產業的狀況，例如民眾拿動滋券買運動用品，真正需要協助的運動場館使用比例不到6%，且高達7成農遊券用在農漁會農特產品產銷中心，沒有達到鼓勵民眾到外縣市遊玩的效果。

時代力量立院黨團今天舉行「振興加碼3大問題，艱困店家要幫忙」記者會。邱顯智表示，去年加碼振興券有「未精準振興受創產業」、「過度集中特定行業」、「數位與城鄉落差擴大」3大問題，相關券種過度集中在產品消費、特定銷售地點及和雙北地區，未能協助受創最深的現場業別。

王婉諭說，以去年動滋券為例，名列前三名需要紓困的產業類別為「運動場館業」、「運動博弈業」及「運動休閒教育服務業」，然而，紓困需求最強烈的這三個產業，在動滋券的使用比例上，加總竟不到6％；然而，光是「運動用品或器材製造、批發及零售業」就佔了89.8％，比例嚴重失衡，也未精準協助到受疫情衝擊最嚴重的產業，體育署應努力加強「做運動」和「看比賽」等兩個面向的紓困振興。

王婉諭說，去年使用動滋券的消費地區中，雙北地區即佔了5成左右，相較2018年民眾運動消費支出統計超過10％以上。體育署有必要釐清，其是否為數位落差帶來的影響，並提出平衡各城鄉對運動產業消費落差的辦法。

在文化部藝FUN券方面，王婉諭說，2020年文創產業營業額推估較2019年相比下滑4.6％，相當於約200億的衰退，加上今年國內疫情再度爆發，衝擊將更為劇烈，然而，以藝文紓困共動支29.3億元，即便再加上藝fun券撥付店家的15.3億元，整體藝文紓困振興的力道仍顯不足，有必要大力加強。

王婉諭表示，去年民眾多將藝FUN券的消費使用在書店及出版產業，約佔6成左右，其次才是電影院約25％左右，受創嚴重的表演藝術產業、博物館及地方文化館和文化資產保存及社區營造產業，使用藝FUN券的比例都偏低，視覺藝術及工藝創作產業甚至只有1％，沒有相應的振興效果。

針對農遊券，邱顯智指出，去年超過7成直接進入農漁會農特產品產銷中心，而輔導在案的田媽媽、亮點茶莊、農村酒莊及有固定銷售據點之百大還有在地青農僅佔不到5％，對於在地小農和青農振興效果有限，農委會今年應思考如何避免民眾去農會超市購買民生用品，而能讓消費儘量鎖定在農業相關產品。

▲▼時代力量振興加碼3大問題記著會。（圖／記者楊詩益攝）

▲王婉諭質疑，去年近9成動滋券集中在運動用品零售業，重點受災產業仍吃不到。（圖／記者楊詩益攝）

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