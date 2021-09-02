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行政院施政報告曝光　警政署揪1174件防疫假消息、移送1016人

▲▼立法院施政報告總質詢 蘇貞昌答詢 陳明通答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院新會期展開，行政院1日將施政報告送赴立院。報告指出，行政院善用大數據和科技防疫，截至今年8月底，內政部警政署共查處逾千件關於疫情的網路假訊息，其中移送789件、1016人；此外，政府也祭出8大應變措施因應COVID-19疫情，目前疫苗接種人口涵蓋率為42.55%，劑次人口比為46.30％。

根據《立法院職權行使法》，行政院應在每年9月1日前，將該年度上半年的施政報告印送全體立法委員，並由行政院院長於9月底前提出報告。

行政院今天將本年度1至6月施政報告送赴立法院，其中在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興」章節提到，行政院祭出8大防疫措施，包括推動COVID-19疫苗接種作業以提升國人免疫力、加強邊境檢疫管制、落實社區防疫、強化醫療應變、調度防疫物資、強化校園防疫措施，以及交通場站、移工防疫措施等。

報告表示，政府善用大數據和科技防疫，即時查處假訊息，截至今年8月25日止，總計接獲5080件假訊息事件，其中529件移送刑事警察局進行偵辦，部分案件涉其他相關法令者移送該管機關依法處置。

此外，法務部對於COVID-19假訊息，經溯源過濾後偵辦件數計660案，已調查明確移送地檢署共166案、226人；內政部警政署依衛福部疾管署及各單位提供COVID-19網路假訊息案件交查處共1174件，其中移送789件、1016人

針對疫苗採購進度，報告指出，疫苗採購方面，我國共採購全球疫苗供應平臺（COVAX）約476萬劑、AZ疫苗1000萬劑、莫德納（Moderna）疫苗505萬劑及國產疫苗1000萬劑，另還有鴻海／永齡基金會、台積電及慈濟等民間團體將各採購500萬劑BNT疫苗捐贈予政府。

鑑於變種病毒不斷變異，且各國疫情持續升溫，衛福部疾管署於7月21日與美國莫德納公司簽署2年共3500萬劑疫苗供應合約，將於2022年及2023年分批供應基礎劑型疫苗與次世代追加劑型疫苗；同時加購100萬劑疫苗於今年第4季供應，以提供更多族群接種需求。

報告指出，截至今年8月28日止，疫苗接種人口涵蓋率為42.55%，劑次人口比為46.30％

另為達到每周接種100萬劑的目標，報告指出，行政院訂定「COVID-19疫苗接種計畫大規模接種規劃及獎勵措施」，持續擴增合約醫療院所，並納入基層診所協辦接種作業，目前全國共計2951家合約醫療院所，亦研訂合約醫療院所免費提供民眾接種服務的獎勵，除接種處置費外，按接種人次提供每人100元次獎勵，每月達目標接種人次，依人次標準給予接種獎勵及加給績效獎勵，表現優良者再提供一次性獎勵。

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