　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

幫同事買午餐順手買彩券　熱心男吃完漢堡傻眼：中2758萬大獎！

幫同事買午餐順手買彩券！　熱心男吃完漢堡傻眼：中2758萬大獎。（圖／翻攝自NC Education Lottery網站）

▲男好心有好報中大獎。（圖／翻攝自NC Education Lottery網站）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡北卡羅萊納州男子凱文(Kevin Poole)日前幫同事買午餐時，沒想到好心有好報，順手用美元30元（約台幣827元）買的彩券竟然中大獎，讓他贏得美元100萬元（約台幣2758萬元）。

來自北卡州富蘭克林維爾(Franklinville)的男子凱文，中午買午餐時點了起司漢堡和洋蔥圈，沒想到順手買的彩券竟然讓他中獎，他表示，「我當時幫同事和自己買午餐，因為他昨天也有幫我買，所以這次換我，那裡的漢堡非常好吃，吃完後我拿了彩券」。

凱文領獎時開心表示，自己現在心情非常興奮，「我現在正在蓋房子，以後想買更多土地，想在後面給兒子建造一條越野摩托車賽道，讓他們可以騎」。

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
幼教師恐染Delta？　前台大醫曝關鍵症狀：Alpha機率較
高端喊話「目標賣1億劑」！　彭博用1字形容
幼兒園傳播途徑「兩種可能性」　台大醫：驗抗體釐清源頭
璨樹颱風可能登陸點曝！　預計周五到下周一侵台
周揚青男友突變臉「不要拍了」！放狠話斷聯：我們可能不適合
找到幼兒園感染源？　衛生局：1家長從埃及回來
22歲混血美模墜樓亡「IG突更新」！　內容鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全家一起吃晚餐...女醒來發現媽昏迷不醒　7家人離奇陳屍在客廳

女醒來發現馬桶噴出10幾條魚　4樓住家慘變「水族館」傻眼！

一回頭馬尾被捲進機器！　正妹整片頭皮消失：像膠帶一樣被撕掉

2年前就結紮妻還懷第3胎　男綠光罩頂崩潰醫解惑：這情況最有可能

女被「割草機輾壓」瞬間割掉腳趾　截肢恐怖畫面曝光！

北韓恐在「2天後」大規模閱兵！戰機深夜平壤試飛　南韓承認不平靜

金屬風箏線誤觸高壓電線　「全村大斷電」父目睹12歲兒成焦屍

美4名公民闖關邊境逃鄰國　6架包機仍被卡！議員曝塔利班放行條件

高端喊「明年要賣1億劑」　彭博1字形容！點破2大障礙

火車站苦等朋友！13歲少女被司機擄上車　載去給7男輪流性侵

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

「把你當家人」幹話還是真心話？ 給你學習機會 → 職場話術唬菜鳥

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

北韓恐在「2天後」大規模閱兵！戰機深夜平壤試飛　南韓承認不平靜

金屬風箏線誤觸高壓電線　「全村大斷電」父目睹12歲兒成焦屍

美4名公民闖關邊境逃鄰國　6架包機仍被卡！議員曝塔利班放行條件

高端喊「明年要賣1億劑」　彭博1字形容！點破2大障礙

火車站苦等朋友！13歲少女被司機擄上車　載去給7男輪流性侵

日本簽約採購1.5億劑Novavax疫苗　最快2022年初供貨

阿富汗隔簾幕上課畫面曝　這校長下令「不甩新規」霸氣回嗆塔利班

性侵10歲鄰居妹妹！　12歲少年：我爸媽每天都這樣

南韓潛艦SLBM「水中試射」成功！最遠射程500公里　預計未來量產

幫同事買午餐順手買彩券　熱心男吃完漢堡傻眼：中2758萬大獎！

大谷翔平被K苦惱「問天」　主審外角偏低拉弓被噓爆

快訊／新北染疫幼兒園「1童在北市足跡曝光」　4日曾去大佳河濱公園

幼兒園群聚藏「兩大隱憂」！男星接送完秒離開：大家易有僥倖心態

北韓恐在「2天後」大規模閱兵！戰機深夜平壤試飛　南韓承認不平靜

金屬風箏線誤觸高壓電線　「全村大斷電」父目睹12歲兒成焦屍

賓士AMG最強電動車初亮相　751匹綜效輸出直挑保時捷Taycan大門

萬華在地團體推「萬華好Way」公益振興禮盒　蝦皮購物贊助折扣券行銷

因應中秋補班日　9／12國5北向暫停實施高乘載管制

女師沒懷孕「乳溼內衣」好害羞　兩側視野消失！代誌大條了

板橋幼教師恐染Delta？　前台大醫揭關鍵症狀：Alpha機率較大

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

國際熱門新聞

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

波蘭外交部長：台灣是中國一部分

饒舌歌手「額頭鑲鑽」粉絲興奮硬拔秒噴血

日本「黑潮大蛇行」現身　鄭明典：冬天偏冷

911恐攻20周年！　他世貿北塔重墜18層樓奇蹟生還

俄3名候選人「同名同姓」還長同款　本尊無奈

哈利梅根將帶女兒回英　王室：厚臉皮！

HBO《火線重案組》男星疑因吸毒過量死亡　享壽54歲

致命烤肉大餐？一覺醒來「7家人死1昏迷」

「新世界工廠」停擺！　服飾大品牌要變貴了

墨西哥灣漏油　聲納探測到源頭

憶911事件　小布希幕僚長：記得每分鐘

立陶宛擠進「台灣人海外刷卡消費」前10強

更多熱門

相關新聞

北約秘書長警告：中國「無限制」造導彈發射井　不透明擴大核武庫

北約秘書長警告：中國「無限制」造導彈發射井　不透明擴大核武庫

北大西洋公約組織（NATO）6日召開年度軍備控制會議，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，未來導彈限制談判必須納入更多國家，而不僅僅是俄羅斯。他特別警告，中國的核武庫正在迅速擴大，中國在沒有限制與約束的狀況下大量建造導彈發射井，一切完全缺乏透明度。

美破4000萬例確診！　近65萬人死亡

美破4000萬例確診！　近65萬人死亡

911恐攻20周年！　他世貿北塔重墜18層樓奇蹟生還

911恐攻20周年！　他世貿北塔重墜18層樓奇蹟生還

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

饒舌歌手「額頭鑲鑽」粉絲興奮硬拔秒噴血

饒舌歌手「額頭鑲鑽」粉絲興奮硬拔秒噴血

關鍵字：

樂透彩券中獎同事午餐Kevin Poole漢堡北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

快訊／新北幼兒園群聚　增2幼兒、3家長確診

10縣市中秋戶外烤肉喊卡！

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

快訊／不只板橋！中和某國小1學童疑染疫

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

快訊／升三級警戒？　侯友宜：一確定是Delta該升就升

即／竹縣某國中教師快篩陽1採陰！接觸者預防性停課

客人曖昧：我現在穿的比較害羞　外送員一看嚇跑

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面