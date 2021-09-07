幫同事買午餐順手買彩券　熱心男吃完漢堡傻眼：中2758萬大獎！

▲男好心有好報中大獎。（圖／翻攝自NC Education Lottery網站）
記者李振慧／綜合報導
美國北卡北卡羅萊納州男子凱文(Kevin Poole)日前幫同事買午餐時，沒想到好心有好報，順手用美元30元（約台幣827元）買的彩券竟然中大獎，讓他贏得美元100萬元（約台幣2758萬元）。
來自北卡州富蘭克林維爾(Franklinville)的男子凱文，中午買午餐時點了起司漢堡和洋蔥圈，沒想到順手買的彩券竟然讓他中獎，他表示，「我當時幫同事和自己買午餐，因為他昨天也有幫我買，所以這次換我，那裡的漢堡非常好吃，吃完後我拿了彩券」。
凱文領獎時開心表示，自己現在心情非常興奮，「我現在正在蓋房子，以後想買更多土地，想在後面給兒子建造一條越野摩托車賽道，讓他們可以騎」。
The desire for a cheeseburger took Kevin Poole of #Franklinville to Don Lee's Grocery And Grill on NC 50 in Willow Spring, where lunch got topped off with a $1 million Colossal Cash win! He plans to build a motocross track for his sons. Nice! #NCLottery https://t.co/FmJcFPwua6 pic.twitter.com/Y7cu9i7T4w— NC Education Lottery (@nclottery) September 2, 2021
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