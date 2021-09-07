　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美「破4000萬確診」近65萬人死亡！　染疫人口占全國12％

▲▼ 美國疫情／密蘇里州一家醫院ICU病房。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國民眾防疫疲軟，疫情宴重性仍然不輕。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球疫情持續肆虐，美國約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國確診病例數累計已突破4000萬例，死亡人數則即將突破65萬例。

統計數據顯示，美國過去28天確診病例累計418萬1179例、死亡人數3萬1529人；疫情至今累計總數則達到4001萬6654例確診、64萬9426死，成為全球第一個突破4000萬確診大關的國家。據統計，全美病例自3000萬例增加至4000萬例，只花166天就達成，而總數3.3億的人口，確診占比已超過12％。

美國總統拜登上任後，雖然積極推動各州施打疫苗，覆蓋率也已超過7成，但南方州堅持「人身自由」與「病毒陰謀論」的頑強抵抗，也讓疫苗施打計畫的持續推進遭遇嚴重阻力。此外傳染性更高的Delta變種病毒入侵後，即使完全接種疫苗卻仍然確診的人所在多有，進而傳染給部分接種或甚至沒接種的人，導致情況混亂，疫情再度升溫。

美國、歐洲等富裕國家整體疫苗覆蓋率和倉儲數量遠大於貧窮國家，病毒肆虐下甚至考慮推動第三、第四劑補強針，嚴重限縮貧窮落後國家的疫苗施打進度，疫情在短時間內恐怕很難平息。

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
至親打完AZ中風「不到半個月身亡」　男星崩潰暴瘦：他是第2個
男星突放送「18公分G凸照」！　IG狂開黃腔曝肉慾性癖…粉絲
幼兒園老師Ct值嚇人！專家：小孩回家傳給阿公阿罵　後果不堪設
新北幼兒園成「沉默感染窩」　醫師揭3關鍵
才剛贈台40萬劑AZ　波蘭外交部長：台灣是中國的一部分
快訊／中和某國小1學童疑染疫　全校停課3天
「家長→幼兒→師」「師→幼兒→家長」醫曝新北幼兒園2種可能傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

萌企鵝玩具泡水變「詭異鳥人」！　主人一看被噁心到哭

美「破4000萬確診」近65萬人死亡！　染疫人口占全國12％

「黑珍珠」比利結腸發現腫瘤　已進行手術切除

俄3名候選人「同名同姓」還長同款！　本尊無奈批政治詐騙無極限

俄網軍鎖定西方媒體網站「操縱留言風向」　散播親俄文宣和假新聞

東南亞疫情爆「新世界工廠」停擺！　國際服飾大品牌要變貴了

法國老牌巨星楊波貝蒙過世　享壽88歲

HBO《火線重案組》男星疑因吸毒過量死亡　享壽54歲

911恐攻20周年！　世貿北塔「唯2倖存者」狂墜18層樓奇蹟生還

英國2艘巡邏艦啟程　前往印太常態部署5年

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

「把你當家人」幹話還是真心話？ 給你學習機會 → 職場話術唬菜鳥

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

萌企鵝玩具泡水變「詭異鳥人」！　主人一看被噁心到哭

美「破4000萬確診」近65萬人死亡！　染疫人口占全國12％

「黑珍珠」比利結腸發現腫瘤　已進行手術切除

俄3名候選人「同名同姓」還長同款！　本尊無奈批政治詐騙無極限

俄網軍鎖定西方媒體網站「操縱留言風向」　散播親俄文宣和假新聞

東南亞疫情爆「新世界工廠」停擺！　國際服飾大品牌要變貴了

法國老牌巨星楊波貝蒙過世　享壽88歲

HBO《火線重案組》男星疑因吸毒過量死亡　享壽54歲

911恐攻20周年！　世貿北塔「唯2倖存者」狂墜18層樓奇蹟生還

英國2艘巡邏艦啟程　前往印太常態部署5年

台積電南進高雄　五輕舊址打造7奈米重鎮

萌企鵝玩具泡水變「詭異鳥人」！　主人一看被噁心到哭

台南奇美博物館新去處！「千層蛋糕界LV」進駐　最快9月中開幕

理科太太IG遭疑影射尪「缺席找理由」　台美分隔8個月獨守4歲兒

瘋電影／綠騎士　作弊一樣可以做皇帝但沒好下場

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　消失1個月曝近照認不出：這誰呀

各大電商有望適用五倍券！　兌換細節5大QA一次看

痛失國寶！布袋戲大師鍾任壁辭世　享耆壽90歲

貨車「忘拉手煞車」倒退嚕4秒連撞雙B　司機放棄慢慢追

美「破4000萬確診」近65萬人死亡！　染疫人口占全國12％

椅墊遭割破？看監視器傻眼 90秒神移植 網驚：高手在民間

國際熱門新聞

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

波蘭外交部長：台灣是中國一部分

饒舌歌手「額頭鑲鑽」粉絲興奮硬拔秒噴血

日本「黑潮大蛇行」現身　鄭明典：冬天偏冷

HBO《火線重案組》男星疑因吸毒過量死亡　享壽54歲

911恐攻20周年！　他世貿北塔重墜18層樓奇蹟生還

哈利梅根將帶女兒回英　王室：厚臉皮！

墨西哥灣漏油　聲納探測到源頭

憶911事件　小布希幕僚長：記得每分鐘

立陶宛擠進「台灣人海外刷卡消費」前10強

雪乳妹霸氣乾杯爆紅！啤酒溢出流滿身

藍色指針回歸　大笨鐘翻修近完工

「新世界工廠」停擺！　服飾大品牌要變貴了

更多熱門

相關新聞

911恐攻20周年！　他世貿北塔重墜18層樓奇蹟生還

911恐攻20周年！　他世貿北塔重墜18層樓奇蹟生還

紐約世貿雙塔於2001年9月11日遭遇恐攻倒塌，至今將近20年，當時共有2996人死亡，僅少數人倖存。美國紐約及紐澤西港務局的34歲結構工程師巴塞利（Pasquale Buzzelli），就是奇蹟生還的倖存者之一，但當時的恐怖經歷與災難性畫面仍歷歷在目，雖然很多人告訴他大難不死就代表他會有一番成就，但他所一心想要的，就是只是和家人過上正常的生活。

AZ記憶力比mRNA好！醫師點出2疫苗「黃金交叉點」

AZ記憶力比mRNA好！醫師點出2疫苗「黃金交叉點」

新北幼兒園增9確診　醫曝2種可能傳播途徑

新北幼兒園增9確診　醫曝2種可能傳播途徑

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

微笑女神打AZ副作用狂炸2天「彷彿惡夢一場」

微笑女神打AZ副作用狂炸2天「彷彿惡夢一場」

關鍵字：

美國北美要聞確診covid-19疫情

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

新北爆群聚5校停課！板橋人求全區都停

快訊／不只板橋！中和某國小1學童疑染疫

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

快訊／侯友宜宣布新北升級「強化二級警戒」　幼兒園染疫視同備戰Delta

波蘭外交部長：台灣是中國一部分

幼兒園8人確診！醫師驚「如預期爆了」

白露雙颱共舞？璨樹最快今生成　恐侵台時間曝

幼兒園基因定序今出爐　醫給1提醒

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面