美「破4000萬確診」近65萬人死亡！　染疫人口占全國12％

▲美國民眾防疫疲軟，疫情宴重性仍然不輕。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球疫情持續肆虐，美國約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國確診病例數累計已突破4000萬例，死亡人數則即將突破65萬例。

統計數據顯示，美國過去28天確診病例累計418萬1179例、死亡人數3萬1529人；疫情至今累計總數則達到4001萬6654例確診、64萬9426死，成為全球第一個突破4000萬確診大關的國家。據統計，全美病例自3000萬例增加至4000萬例，只花166天就達成，而總數3.3億的人口，確診占比已超過12％。

美國總統拜登上任後，雖然積極推動各州施打疫苗，覆蓋率也已超過7成，但南方州堅持「人身自由」與「病毒陰謀論」的頑強抵抗，也讓疫苗施打計畫的持續推進遭遇嚴重阻力。此外傳染性更高的Delta變種病毒入侵後，即使完全接種疫苗卻仍然確診的人所在多有，進而傳染給部分接種或甚至沒接種的人，導致情況混亂，疫情再度升溫。

美國、歐洲等富裕國家整體疫苗覆蓋率和倉儲數量遠大於貧窮國家，病毒肆虐下甚至考慮推動第三、第四劑補強針，嚴重限縮貧窮落後國家的疫苗施打進度，疫情在短時間內恐怕很難平息。