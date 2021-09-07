北約秘書長警告：中國「無限制」造導彈發射井　不透明擴大核武庫

▲北約秘書長認為，中國提升核武能力的過程缺乏透明度。圖為中國正在量產東風-26型彈道導彈。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）6日召開年度軍備控制會議，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，未來導彈限制談判必須納入更多國家，而不僅僅是俄羅斯。他特別警告，中國的核武庫正在迅速擴大，中國在沒有限制與約束的狀況下大量建造導彈發射井，一切完全缺乏透明度。

綜合《美聯社》、《美國之音》報導，史托騰柏格6日在會中闡述了核裁軍的優先事項時提到，必須將更多國家納入導彈限制談判。他特別點出了中國，「作為一個世界大國，中國在軍控方面有全球性責任。北京也將從相互限制數量、增加透明度和更多可預測性中受益。這是國際穩定的基礎。」

史托騰柏格警告，北京的核武庫正在迅速擴大，「中國正在建造大量的導彈發射井，這可以顯著提高其核能力。所有的這一切都在沒有任何限制或約束的情況下發生，而且完全缺乏透明度。」

報導補充，美國於2019年退出了1987年簽訂的《中程導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces，INF），同時指責俄羅斯違反此雙邊協議。這項條約禁止射程在500公里到5000公里之間的地面發射巡航導彈，而俄羅斯則否認有違反規定。

《美國之音》報導稱，美國也希望中國加入有關的軍控談判，隨著INF協議的失敗，中國仍在繼續製造此類武器，而且幾乎沒有傾向於加入談判的任何跡象。中國官員去年10月在聯合國發言時重申，拒絕參與美、俄之間的核裁軍談判，因為中國的核力量與美俄兩國完全不在同一個量級，要求中國參與三邊談判「不公平、不合理、不可行」。

對此，史托騰柏格對於美、俄達成《新削減戰略武器條約》（New START treaty）再延長5年有效期表示樂見，但他也認為應該在核限制談判中加入更多種類的武器，包含人工智慧等新技術。另外，中國也曾表示，沒有在甘肅大量建造導彈發射井一事，該處是在進行風力發電廠工程。

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