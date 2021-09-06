全家一起吃晚餐...女醒來發現媽昏迷不醒　7家人離奇陳屍在客廳

▲一家7口吃完晚餐後離奇死亡。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

奈及利亞近來發生一起神秘猝死案，一家人吃完晚餐後，其中7人竟然在睡夢中突然身亡，只有2人倖存下來。大女兒驚惶表示，她睡醒後發現家人突然全都死亡，然而明明吃一樣晚餐的她卻安然無事，警方目前仍在調查事故發生原因。

奈及利亞通訊社報導，事件上月30日發生在阿比亞州(Abia)首府烏穆阿希亞(Umuahia)，男子烏巴(Sunday Ugba)一家人晚餐吃了烤肉和果汁後，他和6名家人隔日被發現突然死亡，死者其中4人是假期來家作客的親戚小孩，陷入昏迷中的妻子一度情況危急，送醫搶救後目前暫時沒有生命危險。

全家唯一沒有受到事故波及的只有大女兒伊喬瑪(Ijeoma)，她表示，吃完飯後晚間10時要去房間睡覺時，父親與其他家人還在客廳看電視，然而隔天早上醒來她發現母親陷入昏迷，其他人則陳屍在客廳，「他們吃的東西我也都有吃，我不知道到底發生什麼事」。

離奇命案引發當地媒體關注，有消息人士透露，烏巴一家人的死有可能與發電機有關，因為該住宅樓下的發電機凌晨3時因為燃料耗盡熄火，導致這家人慘被濃煙嗆死。不過警方表示目前仍不清楚事故原因，事件仍待進一步調查。