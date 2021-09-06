　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全家一起吃晚餐...女醒來發現媽昏迷不醒　7家人離奇陳屍在客廳

▲命案，他殺，殺人，調查，屍體，血腥。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲一家7口吃完晚餐後離奇死亡。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

奈及利亞近來發生一起神秘猝死案，一家人吃完晚餐後，其中7人竟然在睡夢中突然身亡，只有2人倖存下來。大女兒驚惶表示，她睡醒後發現家人突然全都死亡，然而明明吃一樣晚餐的她卻安然無事，警方目前仍在調查事故發生原因。

奈及利亞通訊社報導，事件上月30日發生在阿比亞州(Abia)首府烏穆阿希亞(Umuahia)，男子烏巴(Sunday Ugba)一家人晚餐吃了烤肉和果汁後，他和6名家人隔日被發現突然死亡，死者其中4人是假期來家作客的親戚小孩，陷入昏迷中的妻子一度情況危急，送醫搶救後目前暫時沒有生命危險。

全家唯一沒有受到事故波及的只有大女兒伊喬瑪(Ijeoma)，她表示，吃完飯後晚間10時要去房間睡覺時，父親與其他家人還在客廳看電視，然而隔天早上醒來她發現母親陷入昏迷，其他人則陳屍在客廳，「他們吃的東西我也都有吃，我不知道到底發生什麼事」。

離奇命案引發當地媒體關注，有消息人士透露，烏巴一家人的死有可能與發電機有關，因為該住宅樓下的發電機凌晨3時因為燃料耗盡熄火，導致這家人慘被濃煙嗆死。不過警方表示目前仍不清楚事故原因，事件仍待進一步調查。

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
收到細胞簡訊可以上班嗎？　5大QA一次看懂
110萬簡訊爆「雙北篩檢潮」　1830人PCR出爐
肯德基蛋撻買一送一！　還可線上轉贈送禮
抓政二代闖紅燈吃2申誡！起底條子鴿時任保一鎮暴警　2關鍵打臉
陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字　萬人讚爆
快訊／台中港300噸起重機翻覆　操機員「頭骨破裂」慘死
KARA成員剛上《Running Man》確診！　兩男團染疫
混血嫩模被夫拿裸照「威脅斷腳筋」！　與閨蜜最後談話曝
阿信媽媽遭車撞血流如注　爸爸首發聲曝「最新狀況」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女被「割草機輾壓」瞬間割掉腳趾　截肢恐怖畫面曝光！

24歲女砸27萬縮胸！9個月神奇「長回E罩杯」　她崩潰：錢白花了

打扮這麼漂亮去哪！女主人試穿衣服　愛犬氣到「超低音」撂出英文

女剖腹產腰痛到無法走路　就醫傻眼「15cm止血鉗」藏體內1年！

136公斤石碑倒塌壓身上！　爸抬不起來崩潰目睹5歲女兒被活活壓死

幾內亞政變「人民在狂歡」　人海擠爆迎接軍人！嗨喊自由了

全家一起吃晚餐...女醒來發現媽昏迷不醒　7家人離奇陳屍在客廳

看電視靈感一來「抄下5數字」竟簽中樂透　他花5美元爽拿百萬大獎

塔利班「自己埋的炸彈」找不到　求聯合國排雷小組幫忙定位、拆除

女被「割草機輾壓」瞬間割掉腳趾　截肢恐怖畫面曝光！

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

騎士停外側想迴轉頻回頭看車況 觀察10多秒催油門...秒被撞飛！

幾內亞政變「人民在狂歡」　人海擠爆迎接軍人！嗨喊自由了

全家一起吃晚餐...女醒來發現媽昏迷不醒　7家人離奇陳屍在客廳

看電視靈感一來「抄下5數字」竟簽中樂透　他花5美元爽拿百萬大獎

塔利班「自己埋的炸彈」找不到　求聯合國排雷小組幫忙定位、拆除

女被「割草機輾壓」瞬間割掉腳趾　截肢恐怖畫面曝光！

幾內亞政變恐衝擊鋁價！全球最大礦藏落軍方手　產量將受影響

快訊／上任才2周！德國駐中大使賀岩過世　享年54歲

雪乳妹「霸氣乾杯」爆紅！啤酒溢出流滿身　大螢幕轉播全場嗨翻

他將「Nokia神機」吞下肚！整台3310橫躺胃裡　醫生看X光照超傻眼

日本「疫苗大臣」角逐下屆首相　河野太郎爆夯民調奪冠！

立訊傳產品不合格遭退貨　陸媒：告別「高增長時代」　

近視矯正「眼睛畏光＋有異物感」亮哲心疼女兒　換「日拋型」舒適戴整天阻止惡視力

培養野外急救能力！台東面山學校36小時訓練課程　歡迎報名

王宏恩／美國挺台灣民意過半　多虧中國？

幾內亞政變「人民在狂歡」　人海擠爆迎接軍人！嗨喊自由了

拍到院長臉猙獰被要求換畫面　他：條子鴿記2申誡，我收到2行眼淚

前台大醫：3種人最容易突破性感染！英研究「多無症狀」防疫陷麻煩

19歲半工半讀領22K「給5千孝親費」淚：戶頭剩131！　眾人怒罵父母

《超級瑪利歐》新款家居服來了！還有軟萌蘑菇、星星抱起來很舒服

抱著睡覺「女友變很燙」！他每晚被熱醒崩潰　網友共鳴：洗澡也是

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

國際熱門新聞

幾內亞驚傳政變　首都激烈槍響

騙過塔利班　特種部隊用罩袍撤離

老婦幸運刮中1600萬　老闆竟搶走彩券逃跑

馬斯克：特斯拉電動車不再配置方向盤、踏板

阿富汗女性讀大學　塔利班規定出爐

幾內亞爆政變！　「捕捉總統」影片曝

Delta在巴西攻擊力下降？　2大關鍵曝光

3歲妹被裝「小肚子」勇敢讓人疼

雪乳妹霸氣乾杯爆紅！啤酒溢出流滿身

醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG

日本首相接班　河野太郎民調居冠

第一代麥當勞叔叔離世　享壽87歲

幾內亞疑政變 　叛軍宣稱拘捕總統

他打莫德納頭髮掉光「狂冒膿包」　可能原因曝

更多熱門

相關新聞

準人妻被牧師下藥慘死　家屬怒押人「強制冥婚」

準人妻被牧師下藥慘死　家屬怒押人「強制冥婚」

西非國家奈及利亞的一名男性牧師在農村創立教會，因而在當地小有名氣，沒想到，他竟然下藥迷昏自己的未婚妻，直接將人送往醫院強行墮胎，手術過程中出現併發症，未婚妻與家人未能見上最後一面就不幸慘死。家屬知情後，氣得要求警方放人，強迫牧師與未婚妻的遺體冥婚。

即／少校打AZ5天後猝死　妻求檢視急救過程

即／少校打AZ5天後猝死　妻求檢視急救過程

高端猝死家屬求驗螢光反應　法醫打槍！檢方道歉了

高端猝死家屬求驗螢光反應　法醫打槍！檢方道歉了

死亡性愛！絕頂升天斷氣　被巨乳悶死

死亡性愛！絕頂升天斷氣　被巨乳悶死

打高端猝死第3例家屬淚訴　「看新聞才知死因」

打高端猝死第3例家屬淚訴　「看新聞才知死因」

關鍵字：

家人命案奈及利亞晚餐猝死Umuahia

讀者迴響

熱門新聞

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

最想住台北市哪一區？　鄉民答案很一致

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

《俗女》陳嘉玲吐「子女心聲」媽秒心碎

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

女網紅直播遭6男童扒褲、打屁股性騷

快訊／台中港300噸起重機翻覆　1命危搶救中

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面