幼兒園老師Ct值嚇人！專家：小孩回家傳給阿公阿罵　後果不堪設想

▲新北幼兒園老師確診，CT值僅有17令專家相當擔心。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉國吏／綜合報導

新北市一所幼兒園6日新增9例本土，包括1名幼兒園家長及8名學童，其中關鍵老師Ct值高達17，這讓毒物學專家招名威相當擔心。直說「小朋友回家傳給阿公阿嬤後果不堪設想」。

中央流行疫情指揮中心5日公布新增2例本土病例，是一對位於新北市的同住夫妻，妻子是幼兒園老師，曾在7月打過莫德納疫苗，不過後來先生先發燒，4日到醫院採檢後確診，Ct值24，妻子後來也確診，Ct值17，整起家戶感染事件源頭還要再釐清。

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▲指揮官陳時中認為，未來陽性個案可能會更多。（圖／指揮中心提供）

毒物專家招名威也在粉專《招名威教授 毒理威廉 》發文直指該名幼兒園老師早在8/27有症狀，直到9/4先生確診，被匡列篩檢PCR陽性，Ct值更是爆炸高的17，「整整有一個禮拜可以感染別人」，他痛批：「又來了，有症狀就立馬去篩檢很困難嗎？」

招名威接著說，雖然小朋友染疫重症或死亡機率偏低，「但萬一把病毒帶回家感染阿公阿嬤，後果不堪設想。」呼籲目前只有要求未打過疫苗的老師要定期篩檢，但打過疫苗者則是出現症狀時主動採檢，這是否符合現階段Delta狀況仍有待觀察。「悶不吭聲病毒不會消失，狀況只會更糟。」