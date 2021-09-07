婉拒內用+勸戴口罩！台中滷肉飯「遭4煞狠砸」　百塊爌肉全翻了

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市北區漢口路開業將近30年的知名滷肉飯店今(7日)凌晨1時許驚傳遭客人砸店，店家表示，當時客人來店想要用餐，但因疫情關係店內並未開放內用，同時客人還未戴口罩，業者好意出言提醒，不料卻引發對方不滿，3、4名惡煞憤而將灶台、桌椅推翻，現場一片狼藉。警方獲報後循線追查，目前已逮回2嫌到案，另還有2人在逃。

▲台中滷肉飯業者凌晨遭惡煞砸店。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方指出，7日凌晨1時24分許接獲通報，北屯區漢口路四段一家滷肉飯店發生砸店情事，立即啟動快打部隊並調集27名優勢警力到場，惟警方趕抵時，嫌犯已逃逸無蹤，只留下店內一片杯盤狼藉，滷汁、滷肉、菜湯灑滿地，業者只得無奈收拾。

▲男子一言不合突伸手推翻灶台。（圖／記者鄧木卿翻攝）

初步調查，當時7名顧客分乘2車前往該店用餐，其中一名男子先詢問「可否內用？有無販賣鹹酥雞？」「有無販賣塑膠袋？」等疑似酒後意圖滋事言語；邱姓女店長(61歲)回答不能內用，亦無販賣鹹酥雞等語，同時還提醒對方「要戴口罩」，疑似造成該名男子心生不滿，男子往外走去，隨後另3名男子跟著從車上下車一起進入店內徒手翻掉店外桌子及店內攤位，造成整鍋滷肉排翻倒在地上，滋事者砸完店後立即駕車逃逸至新竹。

現場無人受傷，已知損失1大鍋約上百塊待售爌肉，其他鍋具等財物損失仍估算中。第二分局立即組成專案小組，經調閱周邊路口監視器影像，鎖定2輛涉案車輛以車追人，連夜至新竹縣寶山鄉逮獲2名涉案陳姓犯嫌（37歲、20歲），犯嫌供稱係從新竹至台中訪友，準備北返時想先到臺中知名魯肉飯吃完宵夜再北上，未料無法內用而心生不滿，全案警方將依毀損、聚眾鬥毆等罪移請台中地方檢察署偵辦。

▲店內一片狼藉，業者相當無奈。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中市政府警察局表示，台中市是中部重要消費城市，歡迎全國人民到文化之都觀光旅遊，但謝絕不法份子來滋事，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，並呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，否則本局必定立即打擊、嚴辦到底以保障民眾免於遭受惡黑勢力之恐嚇滋擾、暴力威脅，建構台中市安全宜居之生活環境。

▼警方目前先行逮回2嫌。（圖／記者鄧木卿翻攝）