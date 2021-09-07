幼兒園群聚基因定序今出爐　附近家庭注意！小孩有1症狀快就醫

記者黃翊婷／綜合報導

新北幼兒園群聚案6日新增9人確診，累計已有11人染疫，其中8人是學童，而基因定序結果預計今日（7日）出爐。疾病管制署預防接種諮詢小組召集人李秉穎提醒，與該幼兒園有地緣關係的家庭應抱持「草木皆兵」的態度，若孩子出現嗅味覺喪失，請立即帶去給醫師檢查。

▲新北某幼兒園爆發群聚感染事件，累計已有11人確診。（圖／記者陳以昇攝）

中央流行疫情指揮中心6日公布新增9例本土個案，為5例男性、4例女性，年齡介於未滿5歲至20多歲，發病日介於今年8月28日至9月4日，個案分布均在新北市。針對新北幼兒園本土感染，陳時中直言，目前全部匡列109人，已經有49人採檢完畢，檢驗中34人、陰性6人、陽性9人，有結果出來的有15位，陽性有9人，所以陽性率很高。

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陳時中表示，疫調發現有混班上課情況，晚上還有安親班，所以要請新北擴大匡列，而從時間序上發現，老師8月27日有相關症狀、8月30日出現有嗅味覺問題，尤其學校跟學生相處時間比較長，是否有幾波傳染，要有更多證據才有辦法把它解釋得更清楚。

▲確診個案關係圖。（圖／王譯萱製）

此外，關於基因定序，新北副市長劉和然表示，稍早衛福部長陳時中也有宣布，原則上基因定序應該7日就會出來，到底是不是delta，還要等結果出來才能作判斷，但不管是alpha還是delta，都會採取更嚴謹的態度去面對。

根據《聯合新聞網》報導，疾病管制署預防接種諮詢小組召集人、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎認為，台灣過敏兒多，而且新冠肺炎的症狀大多類似感冒，僅嗅味覺喪失比較特殊，所以與該幼兒園有地緣關係的鄰近家庭，家長們要抱持「草木皆兵」的態度，不能輕忽任何可能性，如果孩子出現類似症狀，請立即帶去有疫病門診的醫院檢查，若是去一般兒科診所，家長們也要記得告訴醫師個人的懷疑，讓基層醫師能先一步做好防護。