板橋幼兒園燒過來？　中和某國小學童PCR陽性Ct值曝

記者陳俊宏／綜合報導

新北市板橋某幼兒園爆發群聚案，而中和一間國小一名學童因PCR陽性，校方今天（7日）起緊急停課3天。據了解，該學童是被同住阿嬤傳染，祖孫倆的Ct值為32，研判感染已有一段時間，應與板橋幼兒園無關，至於感染源仍有待疫調釐清。指揮中心下午2時例行記者會將說明相關情形。

該國小的家長們臨時接獲校方的停課通知單，通知單內容為國小附幼的一名幼生疑似確診，依據「新北市高級中等以下學校暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情開學前後防疫計畫」停課規定，於今起至9月9日進行預防性停課及徹底清消。

▼新北市長侯友宜宣布強化二級警戒。（圖／新北市府提供）



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依據該國小的停課通知單表示，一、「若貴子女為居家隔離者」請依居家隔離通知書的防疫規定，落實防務的措施；二、「若貴子女自主健康管理者」必依各類自主健康通知書須知，落實防務的措施；「若貴子女未具備一、二身分別」，停課期間注意身體的狀況，如有發燒或呼吸道的症狀，請儘速戴口罩並就醫。

《中時新聞網》報導，該名學童的阿嬤因陪病需要，做了PCR結果在9/6出爐是陽性，因此，全家緊急被匡列隔離並採檢，這才發現該童也是PCR陽性；而這對祖孫Ct值約32，研判感染已有一段時間，應與板橋幼兒園無關，至於詳細情形仍有待指揮中心下午2時例行記者會說明。