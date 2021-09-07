疫情管制鬆綁一次看！雙鐵座位全發售　泳池有條件開放淋浴

記者黃翊婷／綜合報導

疫情二級警戒延長至9月20日，不過，今日（7日）起部分規定陸續鬆綁，台鐵、高鐵取消降載，可販售全數座位票，但仍不可發售站票；遊覽車乘坐放寬至八成；國家風景區及觀光遊樂業容留量也放寬至八成；另外，游泳池和運動場館將有條件開放淋浴設備。

▲台鐵可販售全數座位票，但仍禁止販售站票。（資料照／記者賴文萱攝）

為因應Delta變種病毒入侵台灣社區，同時應戰中秋節4天連假，中央流行疫情指揮中心宣布二級警戒延長至9月20日，但台鐵、高鐵自7日起取消原本降載至八成的規定，恢復全車座位都可以販售，不過仍禁止販售站票、自由座，也尚未開放車內飲食（台鐵觀光列車除外）。

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除了雙鐵放寬之外，遊覽車的乘載率也從限制人數改為以「座位數八成」為上限，旅行團每團人數由原本限制50人，改為室內活動人數上限80人（桃園、新北為50人）。而在國道服務區及省道休息站方面，服務大廳空間可容留人數放寬至以每2.25平方公尺1人計算。

▲游泳池和運動場館將有條件開放淋浴設備。（資料照／記者湯興漢攝）

風景遊樂區部分，國家風景區及觀光遊樂業容留量放寬至八成。另外，游泳池和運動場館將有條件開放淋浴設備、冷熱水池、SPA區、兒童戲水池等設施。

一、通案性原則：

1. 除飲食外，外出全程佩戴口罩。

2. 實聯制、保持社交安全距離。

3. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。

4. 集會活動人數上限：放寬為室內80人、室外300人，若超額則向地方主管機關提報防疫計畫。

5. 餐飲管理：依照衛福部規定處理。

6. 婚宴、公祭：公祭遵守內政部相關防疫規定處理；婚宴遵守每一隔間室內80人、室外300人上限，不得逐桌敬酒。

7. 游泳池及運動場館：有條件開放淋浴設施、冷熱水池、SPA區、兒童戲水池等附屬設施。

8. 臺鐵：對號列車開放全車座位發售，不售站票。

9. 高鐵：開放全車座位數發售，維持全車對號座。

10.國家風景區及觀光遊樂業：容留量上限提升至8成。

11.遊覽車乘車人數以核定座位數8成為上限，必須全程佩戴口罩，禁止車內飲食。

二、仍須關閉場所：

1. 歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）。

2. 遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

▼二級警戒延長至9月20日。（圖／指揮中心提供）