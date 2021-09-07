Delta若攻進新北幼兒園　她喊：振興券別用了！

記者陳俊宏／綜合報導

新北板橋幼兒園群聚案6日新增9人確診，累計已有11人染疫，其中8人是學童，而病毒基因定序結果預計今天（7日）出爐。對此，中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉表示，「希望它是Alpha，我也無法想像它是Delta，是Delta的話，振興券就沒辦法用了。」

何美鄉6日在《有話好說》節目上表示，找到幼兒園群聚是意外，因是幼兒園老師的先生去看病，回過頭發現太太有症狀，假如先生沒去看病，老師有症狀也無感。

▼新北市長侯友宜宣布，強化二級警戒。（圖／新北市府提供）

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何美鄉說，疫情一次次發現大家都是很好公民，會洗手、戴口罩，「可是其實我們警覺性都不高，我一直認為要練習有上呼吸道感染就去篩檢」，因病毒一直都存在，「希望它是Alpha，我也無法想像它是Delta，是Delta的話」，反正就回歸到更嚴謹一點，振興券就不要用、沒辦法用了。

行政院將推出振興五倍券提振疫後經濟，目前規劃紙本券、數位券將同日啟用，有機會在國慶連假前就上路，但確切日期須綜合考量，尚未定案。

▼新北幼兒園群聚個案關係圖。（圖／王譯萱製）

板橋某間幼兒園爆發群聚感染，5日先新增2本土，6日更暴增9例本土，累計11人染疫。而先確診的幼兒園老師8/27至8/29出現咳嗽、味覺異常症狀，仍去上課，9/4因先生、案16128檢驗陽性，由衛生單位安排隔離並採檢，於5日確診，（Ct值17）。而老師的先生是9/1出現咳嗽、發燒、頭痛及全身倦怠症狀，9/4就醫採檢，於5日確診（Ct值24）。

面對幼兒園群聚案，新北市長侯友宜不敢大意，他6日晚間表示，板橋幼兒園感染視同Delta病毒來防疫，因此全面提升為「強化二級警戒」：

1、板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天。

2、其他三校共五班、一個托育中心預防性停課。

3、醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人。

4、集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。