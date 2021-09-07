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木盒便當超黏飯！他夾到崩潰：盡力了　老饕曝「隱藏機關」秒清光

▲▼木盒便當黏飯粒超難挖 內行人曝盒上機關 一秒刮乾淨。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲木盒便當黏飯粒，他崩潰：「超難挖」，內行人曝隱藏機關，一秒刮乾淨。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／趙蔡州報導

市面上盛裝食物的便當盒相當多樣，也有包含紙、塑膠、鐵製及木製等材質可以選擇。有一名網友抱怨，他日前買了一個用木盒便當，吃完後卻發現飯粒黏在飯盒上，難以吃不乾淨且十分難夾，讓他大喊「我真的努力了」。貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」感嘆，他日前買了一個用木盒便當，正常吃完後，卻有許多飯粒黏在飯盒上，必須花時間特別去夾，讓他無奈說「究竟是哪個天才發明用木頭裝飯的」、「我努力了，老天爺不要劈我」，表示自己不是故意浪費食物的。

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▲▼木盒便當黏飯粒超難挖 內行人曝盒上機關 一秒刮乾淨。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲網友示範木製餐盒正確的用法。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出立刻引發許多網友共鳴，有人說，「我也會這樣，如果沒有事情要處理，我會慢慢一點一點夾來吃光」、「我也覺得這很爛，根本吃不乾淨」、「已經很努力的舔了、結果還被木片的鬚刺到、喇舌的功能故障了」。

也網友分享正確的吃法，有人說，「飯盒邊緣的木片可以拆下來，用來刮飯的，整個往另一邊刮就可以了」、「其實盒底有使用說明，最後要拆解，刮飯」、「用短木片推過去啦」、「取下短邊的一片用來刮一刮很好用，每次都吃的乾乾淨淨」。

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