自助餐「夾滿3大盒」！她結帳見金額傻眼　網愣：老闆算錯？

▲這滿滿3大盒便當要多少錢呢？（圖／翻攝自臉書／爆廢公社二館）

實習記者高琳景／綜合報導

自助餐價格的算法常讓人摸不透，有時隨便夾一點就動輒上百元！近日就有一名網友到自助餐店買了3大盒的菜、肉，沒想到結帳金額讓她瞬間驚呆，直呼「老闆這樣會不會虧錢？」貼文曝光後，網友們也紛紛傻眼「老闆算錯了？」

一名女網友昨（2）日在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，近期菜價高漲，但她到自助餐夾了滿滿3大盒菜、肉，結帳時的價格讓她瞬間傻眼，「一直跟媽媽討論老闆這樣會不會虧錢」。從照片中可見，3個便當盒內滿滿有青菜、荷包蛋、雞肉、香腸等菜色，原Po也忍不住賣關子，要網友們估價看看這3盒便當「猜猜多少錢～」

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網友們則紛紛留言猜測「250」、「105不能再更高了」、「我猜180-200」、「195」、「150」、「我猜150」。為此，原Po也解答「這3大盒的便當僅需新台幣110元！」

價格曝光後，讓不少網友羨慕「如果不是老闆算錯，那就是老闆最近中一筆了」、「好佛心的價格！一定是因為你太漂亮」、「這樣110我有沒有看錯，高雄這樣大概也要200-300吧！」、「老闆是上禮拜27億三十多歲上班族」、「怎麼可能，有些店光左邊第一盒都不只110了」。

有不少網友認為「沒有人會做賠錢的生意，只有賺多賺少的差別，同樣的東西我可以賺你20也可以賺你50或100」、「自己種不用被菜蟲抬價，其實直接賣生的菜比炒熟的還賺得多（？」、「最近菜真的超貴的，北農嗯災有沒有行動抑制菜價」。

▲網友們紛紛驚呼「好佛心的價格！」（圖／翻攝自臉書／爆廢公社二館）