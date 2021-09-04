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健康餐盒貴噴200元！他氣見「豆芽菜當配菜」：把人當盤子嗎

▲▼健康餐盒（圖／記者劉維榛攝）

▲健康餐盒正夯，但價格都是百元起跳！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

上班族爆肝加班，不得已只能外食，然而現在便當動輒百元，若想要吃得健康，最貴恐還要花2張百元鈔！一名網友便納悶表示，明明健康便當的菜色都是水煮，為何價格卻很不親民？文章曝光後，底下網友也抱怨，曾吃到「豆芽菜這種便宜貨，真是把消費者當盤子」。

一名網友在PTT表示，看到街上「健康餐盒店家」遍地開花，但價格卻是差很大，「我覺得合理的價格大約落在100至120元之間，結果最近看到好多新開的店都開始125至150元...有的更誇張！」

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實際參考店家菜色，多會低GI的食材，包括蛋白質高的毛豆、水煮青菜、蛋、地瓜等。對此，原PO不禁困惑拋問，康餐盒不就所謂的水煮餐嗎，「到底為什麼越賣越貴啊？」

▲▼便當。（圖／記者曾筠淇攝）

▲不少運動民眾，最愛吃雞胸肉餐點！（圖／記者曾筠淇攝）

文章曝光後，底下網友也有感回應，「真的...我印象以前吃都是70元或80元，最近回WG練，健友揪團吃的都超過120元，荷包快不行了」、「180-200元的很多」、「超級無敵貴！菜類竟然還很多都會放豆芽菜這種便宜貨，真是把消費者當盤子」。

其他網友也戰翻，「大概就是健康無價的概念吧」、「無油無調味料，原食材要很新鮮，成本就很高」、「我只知道比我做的還難吃，而且好油脂是需要的」、「花錢買時間，現在生活這麼忙誰還有時間自己煮，而且吃得健康啊，不過還是要選，有些肉超薄或是柴，就不值得那個價格」、「跟早午餐一樣啊 有個噱頭就可以賣你2倍」、「賞味期短，會很快酸掉」、「市場需求阿，你覺得貴可以自己煮」。

▼內行表示，食材新鮮是關鍵，進貨量少，因此成本相對比較貴！（圖／翻攝PTT）

▲▼健康餐盒為什麼越來越貴（圖／翻攝PTT）

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