　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮副機長航廈內「無罩聊天」　公司懲處出爐：1大過＋停飛6個月

▲▼EVA AIR,長榮航空,客機,航班,Boeing787-9,波音787-9,B-17885,出國,旅遊,桃園機場,航空業,觀光,桃機,防疫,機組員,機師,居檢,派飛,檢疫,旅遊泡泡,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮航空一名副機長於航廈內未戴口罩，公司祭出懲處。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

屏東一名朱姓女子日前到小港機場接孩子，目擊機師沒戴口罩就在航廈聊天，怒斥機師「哪來的自信可以不戴口罩」。長榮航空證實為該公司副機長，查明事情經過後，給予記一大過及停飛6個月處分。

長榮航空對此回應，公司一位飛行國內航線的副機長於執行勤務後，在高雄小港機場國內航空站一時疏忽未戴口罩，已違反傳染病防治法及飛航員管理手冊相關規範，公司在召開事實調查委員會，查明事件經過，並經紀律評議委員會一致決議後，給予該名副機長記一大過及停飛六個月的處分；對於機長未盡督導責任的部分，則予以警告處分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空強調，對於違反防疫規定的同仁，本著勿枉勿縱的態度，決不會寬貸。

▲小港機場出境大廳空蕩蕩。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲朱小姐8月28日在小港機場目擊一名機師未戴口罩邊走邊聊天。（圖／記者許宥孺攝）

朱小姐表示，8月28日大約下午1點10分進入小港機場國內航廈，約於下午1點50分看到機師從停機坪走出來，2人邊走邊聊天，其中1人沒有戴口罩，「我懷疑自己看到了什麼！他真的沒有戴口罩嗎？是哪裡來的自信，覺得自己不用戴口罩？」

朱小姐表示，當下事發突然，沒來得及拍照留存，不過事後她輾轉問了很多單位，直到6日上午，小港機場才向她證實，當天確實有1位機師沒帶口罩，當天看到的畫面是真的。

小港機場表示，該航班為8月28日立榮航空8918班次，自金門飛往高雄航班，13:50落地。該機師未戴口罩離站，其表示因上洗手間疏忽忘記戴回，航空站將依據防疫規定將案件移送高雄市政府衛生局裁處。

衛生局強調，依目前防疫警戒及防疫措施規定，民眾外出應全程配戴口罩。本案衛生局將依據舉發事證調查，依傳染病防治法，最高可處以新台幣1萬5千元罰鍰。

【更多新聞】

快訊／長榮海運5船員確診！航程停靠10港口曝　國內大港全停過

快訊／恐怖砂石車奪命！高雄騎士彈飛腦出血　送醫搶救不治

快訊／疑「未兩段式左轉」！高雄2機車相撞1騎士傷重不治

中秋來高雄！1泊2食吃雙鵝餐、遊義大　港景賞月下午再退房

上學途中媽媽突然睡著了！9歲兒超淡定撥手機：又變睡美人了

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會　中國外交部回應了
胯下驚見「詭異肉團」！他啪啪猛撞尬爆　醫切片嘆氣了
村內10多人罹癌！居民怒了「拆基地台」　網熱議：滿滿既視感
北京天安門「突降黑天鵝」　民眾驚奇圍觀
「這地方」連3天發紓困金500元！
桃園大樓驚傳墜樓　新北女15F墜地當場死亡
快訊／威力彩「中秋加碼」衝2.8億！最新獎號出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

持身分證就可領500元紓困金！「這地方」11日起連發3天

村內10多人罹癌！居民怒了「拆除基地台」　鄉民熱議：滿滿既視感

【英語多益通】小馬來貘「命名」大賽　英文怎麼說？

待辦清單列一堆更容易掉入「高效率陷阱」　5招擺脫認清自己是有限的

5000組已完售！添好運中秋月餅禮盒加碼2000盒　會員享77折

長榮副機長航廈內「無罩聊天」　公司懲處出爐：1大過＋停飛6個月

「條子鴿」身份遭起底！被爆是北市議員服務處副主任

以色列準備第4劑！30歲台男怨「還是第0劑」　網噓爆：不登記怪誰

新竹市「蘭媽媽手工肉條」驗出非洲豬瘟　全台累計20件

虎頭蜂神隱成功預言疫情再起　民俗專家曝「這個節日」是關鍵　

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

「女版陳冠希」斜槓演古裝劇　帥T俊美造型曝光...網喊「被掰彎惹」

叫瓦斯被收1100元...他氣炸PO網 店家出面還原：前一桶用了2年多

持身分證就可領500元紓困金！「這地方」11日起連發3天

村內10多人罹癌！居民怒了「拆除基地台」　鄉民熱議：滿滿既視感

【英語多益通】小馬來貘「命名」大賽　英文怎麼說？

待辦清單列一堆更容易掉入「高效率陷阱」　5招擺脫認清自己是有限的

5000組已完售！添好運中秋月餅禮盒加碼2000盒　會員享77折

長榮副機長航廈內「無罩聊天」　公司懲處出爐：1大過＋停飛6個月

「條子鴿」身份遭起底！被爆是北市議員服務處副主任

以色列準備第4劑！30歲台男怨「還是第0劑」　網噓爆：不登記怪誰

新竹市「蘭媽媽手工肉條」驗出非洲豬瘟　全台累計20件

虎頭蜂神隱成功預言疫情再起　民俗專家曝「這個節日」是關鍵　

「細胞簡訊搞得人心惶惶」　陳佩琪：好像簡訊有發就沒事了

怕破口擴散！　台積電晚間發聲：希望BNT疫苗快點開打

2021下半年運氣最好的4大星座！處女貴人多　巨蟹財富、事業都豐收

《TOKYO MER》結局倒數「0往生者破功」！粉哭喊：這什麼鬼劇本

全球第二大生產國！幾內亞驚傳政變後　鋁土礦價格大漲

中國3大高薪行業之一「逃亡潮」　龍頭房產企業員工年減3成

郭富城古天樂拍片現場出意外！　1人「遭道具車重壓」命危

「台灣藝人何其無辜」　趙少康：小粉紅有事衝著蔡政府來

台中西區五權路、英才路口「飄瓦斯味」　警消確認天然氣管線外洩

心好累！感到迷惘時嘗試這「3大心法」：停止做「讓別人開心的事」

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

生活熱門新聞

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

快訊／今增9例本土、7境外！

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診

陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字

新北幼兒園9確診　陳時中：陽性案子可能更多！

命理師曝鬼門關10禁忌！觸犯恐衰整年

幼兒園8人確診！醫師驚「如預期爆了」

第八輪AZ「9/10上午10點」開放預約　時間到9/12中午12時止！

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta！

裸睡女大生臀部癢！「小強猛竄」她嚇到縫14針

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

更多熱門

相關新聞

台產「防疫保單」已慘賠？　公司12字回應！

台產「防疫保單」已慘賠？　公司12字回應！

台產「防疫保單」因新北幼兒園染疫以及長榮機師染Delta，理賠狀況再度引發關注，保險達人劉鳳和估計賠千萬一定有，對此，台產表示，此波被匡列的人有些還在隔離中，是不是保戶還不知道，而且「目前還沒有人提出理賠申請」，現在談這些還太早，另外，公司扣除防疫保單的影響後，前7月累計稅前營運績效較去年同期成長達32.5%。

以色列準備第4劑！30歲台男怨「還是第0劑」　網噓爆

以色列準備第4劑！30歲台男怨「還是第0劑」　網噓爆

長榮旗下5名船員確診「公司回應了！」　其他船員在船上住艙隔離

長榮旗下5名船員確診「公司回應了！」　其他船員在船上住艙隔離

即／長榮海運5船員確診！國內大港全停過

即／長榮海運5船員確診！國內大港全停過

學生打BNT必知「10大注意事項」

學生打BNT必知「10大注意事項」

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄小港機場長榮立榮機場機師停機坪航廈口罩

讀者迴響

熱門新聞

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

快訊／今增9例本土、7境外！

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診

陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

新北幼兒園9確診　陳時中：陽性案子可能更多！

快訊／北市「不只1童」去新北染疫幼兒園　中正、中山某公幼即起停課

命理師曝鬼門關10禁忌！觸犯恐衰整年

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面