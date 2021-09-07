AZ記憶力比mRNA好！　醫師點出2疫苗「黃金交叉點」：不要挑疫苗

▲何建輝醫師引用英國研究指出，AZ疫苗記憶力比mRNA疫苗更好。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



記者林彥臣／綜合報導

台灣疫情緊張情勢再起，並且還在衝刺第一劑覆蓋率階段，然而同樣也面臨疫情再起的以色列，現在卻正打算施打第三、第四劑疫苗，對此北榮「胸腔內科」醫師何建輝在新聞節目《關鍵時刻》上表示，AZ疫苗的記憶力其實比 mRNA 好，希望民眾不要挑疫苗，可以打疫苗就趕快去打。

主持人劉寶傑提問表示，面對Deltal病毒，唯一能做的就是把疫苗打滿，而且覆蓋率可能要7成、8成，黃立民醫師也說過，面對Deltal病毒，只打1劑是無濟於事的嗎？

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何建輝醫師指出，不論是AZ或mRNA疫苗，1劑的保護力都不到5成，要打2劑才會有6成~7成以上，6成~7成代表即使口罩戴好，遵守各種防疫措施，還是有可能感染，雖然突破感染率大約1000分之1，突破感染死亡率大約10,000分之1，但是大家還是要提高警覺。

▲mRNA疫苗只有刺激B細胞比較強，T細胞較弱，所以時間拉長的效果並沒有比AZ好。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

何建輝醫師引用英國研究，AZ刺激B細胞比較弱，但是T細胞比較強，表示記憶力比較強，所以在施打了3~4個月之後，AZ與mRNA疫苗保護力曲線會呈現「黃金交叉」， mRNA疫苗則是刺激B細胞比較強，所以施打3個月之內的保護力比較強，但是再次遇到變種病毒，辨識力比較認不出來，所以無法及時產生第二、第三波的抗體。

何建輝醫師呼籲，這就是為什麼以色列急著打第三劑、第四劑的原因，所以大家選到AZ疫苗，就不要在挑疫苗，有疫苗就趕快去打。

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