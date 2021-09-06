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快訊／恐怖砂石車奪命！高雄騎士彈飛腦出血　送醫搶救不治

▲杉林區6日上午嚴重車禍，潘姓騎士送醫搶救後不治。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲杉林區6日上午嚴重車禍，潘姓騎士送醫搶救後不治。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市杉林區清水路6日上午8點多發生一起車禍，一輛砂石車與一部機車發生擦撞，造成78歲潘姓騎士手腳骨折、腦出血，救護人員緊急送往醫院急救，不過搶救後仍不治。

警方調查，潘姓騎士沿清水路由北向南直行，準備轉彎時，與後方張姓駕駛產生碰撞，潘姓騎士經送醫搶救後，於上午11點47分搶救無效宣告死亡。

警方表示，雙方經檢測後，均無酒精反應，詳細車禍原因仍待釐清。

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