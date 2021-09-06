快訊／長榮海運5船員確診！航程停靠10港口曝　國內大港全停過

▲高雄港務分公司。（圖／翻攝自Google Map）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市6日新增5例境外移入個案，均為停靠在高雄港80號碼頭「長芳輪」船上的船員。高雄港務分公司指出，長芳輪近1個月航程包括新加坡、馬國、香港、日本，國內大港包括台北、台中、高雄也曾靠泊，南航中心已要求停止作業並管制出港。

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高雄港務分公司指出，5日下午3點多接獲疾管署通報，停泊於高雄港80號碼頭，由長榮國際公司代理本國籍貨櫃船「長芳輪」，有2名菲律賓籍船員及2名本國籍船員相繼進行快篩，檢測為陽性，經安排送醫採檢PCR均為陽性；後續另一名本國籍船員因發燒經後送就醫採檢，PCR也為陽性，合計2名菲律賓籍、3名台籍船員，共5人PCR檢測為陽性。

▲指揮中心6日公布7例境外移入個案，其中5例為停靠於高雄港貨輪輪船員。（圖／指揮中心提供，點圖放大）

港務公司表示，「長芳輪」近期航程為新加坡(8/4-8/6)、馬來西亞(8/7-8/12)、香港(8/16-8/17)、高雄(8/20-8/21)、台中(8/22)、台北(8/23)、日本(8/26-8/29)、台北(9/1-9/2)及台中(9/2-9/3)，9/3抵達高雄港錨區並於9/5進港靠泊80號碼頭。

港務公司表示，南航中心5日下午要求「長芳輪」停止作業及管制該船出港。疾管署並經由內部程序通報，後續將由衛生局就「長芳輪」登船人員進行框列及疫調，並依疫調情形要求登船人員做居家隔離或自主健康管理或自我健康檢測。

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