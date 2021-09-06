快訊／侯友宜深夜宣布：新北5校停課　「強化二級警戒」防Delta

▲新北市府6日晚間緊急召開應變會議。（圖／翻攝自臉書／侯友宜）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市長侯友宜6日晚間宣布，板橋幼兒園10人感染，視同Delta病毒來防疫，因此全面提升為「強化二級警戒」，即刻實施4項措施：

一、板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天。

二、其他3校共5班、一個托育中心預防性停課。

三、醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人。

四、集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。

根據《自由時報》報導，這5所學校分別為：板橋區新埔國小附設幼兒園（停課14天），新埔國小全校（預防性停課3天），莒光、江翠、板橋國小共5個班級、1個托育中心也預防性停課。

侯友宜表示，目前幼兒園全校師生以及包括夜間安親班在內，所有匡列對象都需要採檢，即使是陰性，也必須一律送往防疫旅館隔離14天，才能避免疫情擴大。他指出，幼兒園的小朋友還很年幼，市府會讓每個孩子都有一位家長陪同住進防疫旅館，做好隔離防護，保護好孩子，提供最安全的防疫環境。

▲侯友宜8月30日曾視察板橋江翠國小防疫整備情形。（圖／記者湯興漢攝）

侯友宜強調，無論大人還是小孩，沒有一個人願意被感染，更沒有一個人願意把病毒傳染給別人！面對疫情，我們共同的敵人只有病毒，同在這塊土地上，大家惟有團結一致，共同對抗防堵，才能戰勝疫情。

新北市板橋區某私立幼兒園爆發群聚感染案，繼幼兒園教師夫婦確診後，又發現8名幼童、1名家長確診，因此市府6日晚間升級「強化二級警戒」。

▼新北市板橋新埔國小宣布全校停課3天。（圖／讀者提供）