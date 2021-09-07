新北幼兒園成「沉默感染窩」　醫師揭3關鍵：代表防疫做得不錯

▲新北幼兒園爆發群聚，引發全台關注。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

新北幼兒園爆發群聚感染，6日一口氣新增9例本土感染。衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，一堆人又和5月中旬時一樣恐慌，認為Delta已經開始傳播，但這次確診的9人中，最高Ct值是35.8，換句話說，病毒最慢早在1個月前就已傳進幼兒園，但因為防疫做得不錯，才成為一個「沉默感染窩」，是社區防疫強度的證明。

沈政男指出，病毒最慢在一個月前就傳進幼兒園，時間點是7月下旬，當時正值三級警戒解除，幼兒園與安親班接連開放，「也就是說，在幼兒園開放沒多久，病毒就傳進了新北這家幼兒園。傳到現在至少一個月，你看總共傳了多少案例？」

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他推測，除了這9例，應該還有家長以及其他人陸陸續續會確診，但即使如此，R值仍是不高，才會這麼久才爆發，「當然，另一個遲遲沒有爆發的因素，是幼兒染疫後幾乎都是無症狀。」

沈政男分析，新北這家幼兒園早在一個月或更早前就已成了「感染窩」，但因為大家有在防護，所以病毒只能「壓抑地傳播」，傳了幾個禮拜以後才把事情鬧大，「這是一個沉默感染窩。而沉默二字，乃因防疫做得還不錯，其實是社區防疫強度的證明。」

他表示，當然幾個禮拜下來，足以病毒複製好幾個周期，所以到底在社區傳了多廣多遠？大家不免會擔心。不過，從新北市這一個月來新增病例持續下降、社區廣篩幾乎都是零來看，病毒並沒有傳得太廣太遠，否則早就有更多新增案例了。

▼新北幼兒園群聚個案關係圖。（圖／王譯萱製）

沈政男說，如果要大膽假設，也可以追蹤這所幼兒園，看這個「沉默感染窩」是不是一個輻射病毒的圓心？然後比對確診家長、近期新北確診者的足跡，或許可以解釋新北一個多月來為何會一直有零星案例出現，呈現「要斷不斷」的情況。

他認為，既然幼兒園一個月前就有疫情，那自然可以知道「不是Delta變種」，所以大家不必恐慌，「只要把疫調匡列與隔離那一套趕緊施展開來，病毒還是可以被圍堵。」

至於長榮2位機師感染Delta，之所以至今尚未傳出社區感染案例。沈政男表示，這其實也是社區防疫強韌度的另一個證明，「當然，潛伏期還沒過，仍須觀察，但至少沒有明顯社區傳播，否則早就爆發更多案例。」

他分析，現在需要擔心的是「這一家幼兒園會被攻破，那其他家呢？就算這一家處理下來，往後會不會有其他家幼兒園出事？要怎麼防範？都需要大家集思廣益。」

另外，就是「青少年就要施打BNT了」。沈政男說，mRNA疫苗在青少年會有罕見、但確實存在的心肌炎副作用，這是最讓人擔心之處，「疫苗對發展中身體的長期影響也是一個問號。反過來說，如果不打疫苗，而疫情爆發，也會讓青少年曝露在染疫的風險中。」

沈政男認為，疫苗施打永遠是染疫風險與疫苗副作用的算數問題，「有疫苗就打」這種話是站在執政者立場的發言，把人當成數字，不是你的家人會跟你說的話，「家長們請運用智慧，並且跟青少年好好討論，然後做出一個聰明的決定。」

▼首批BNT最快9／16出關。（圖／食藥署）