　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北幼兒園成「沉默感染窩」　醫師揭3關鍵：代表防疫做得不錯

▲▼娃娃車,載學生,幼稚園,安親班,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／資料照片）

▲新北幼兒園爆發群聚，引發全台關注。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

新北幼兒園爆發群聚感染，6日一口氣新增9例本土感染。衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，一堆人又和5月中旬時一樣恐慌，認為Delta已經開始傳播，但這次確診的9人中，最高Ct值是35.8，換句話說，病毒最慢早在1個月前就已傳進幼兒園，但因為防疫做得不錯，才成為一個「沉默感染窩」，是社區防疫強度的證明。

沈政男指出，病毒最慢在一個月前就傳進幼兒園，時間點是7月下旬，當時正值三級警戒解除，幼兒園與安親班接連開放，「也就是說，在幼兒園開放沒多久，病毒就傳進了新北這家幼兒園。傳到現在至少一個月，你看總共傳了多少案例？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他推測，除了這9例，應該還有家長以及其他人陸陸續續會確診，但即使如此，R值仍是不高，才會這麼久才爆發，「當然，另一個遲遲沒有爆發的因素，是幼兒染疫後幾乎都是無症狀。」

沈政男分析，新北這家幼兒園早在一個月或更早前就已成了「感染窩」，但因為大家有在防護，所以病毒只能「壓抑地傳播」，傳了幾個禮拜以後才把事情鬧大，「這是一個沉默感染窩。而沉默二字，乃因防疫做得還不錯，其實是社區防疫強度的證明。」

他表示，當然幾個禮拜下來，足以病毒複製好幾個周期，所以到底在社區傳了多廣多遠？大家不免會擔心。不過，從新北市這一個月來新增病例持續下降、社區廣篩幾乎都是零來看，病毒並沒有傳得太廣太遠，否則早就有更多新增案例了。

▼新北幼兒園群聚個案關係圖。（圖／王譯萱製）

▲▼新北幼兒園群聚。（圖／王譯萱製）

沈政男說，如果要大膽假設，也可以追蹤這所幼兒園，看這個「沉默感染窩」是不是一個輻射病毒的圓心？然後比對確診家長、近期新北確診者的足跡，或許可以解釋新北一個多月來為何會一直有零星案例出現，呈現「要斷不斷」的情況。

他認為，既然幼兒園一個月前就有疫情，那自然可以知道「不是Delta變種」，所以大家不必恐慌，「只要把疫調匡列與隔離那一套趕緊施展開來，病毒還是可以被圍堵。」

至於長榮2位機師感染Delta，之所以至今尚未傳出社區感染案例。沈政男表示，這其實也是社區防疫強韌度的另一個證明，「當然，潛伏期還沒過，仍須觀察，但至少沒有明顯社區傳播，否則早就爆發更多案例。」

他分析，現在需要擔心的是「這一家幼兒園會被攻破，那其他家呢？就算這一家處理下來，往後會不會有其他家幼兒園出事？要怎麼防範？都需要大家集思廣益。」

另外，就是「青少年就要施打BNT了」。沈政男說，mRNA疫苗在青少年會有罕見、但確實存在的心肌炎副作用，這是最讓人擔心之處，「疫苗對發展中身體的長期影響也是一個問號。反過來說，如果不打疫苗，而疫情爆發，也會讓青少年曝露在染疫的風險中。」

沈政男認為，疫苗施打永遠是染疫風險與疫苗副作用的算數問題，「有疫苗就打」這種話是站在執政者立場的發言，把人當成數字，不是你的家人會跟你說的話，「家長們請運用智慧，並且跟青少年好好討論，然後做出一個聰明的決定。」

▼首批BNT最快9／16出關。（圖／食藥署）

▲▼首批BNT最快9／16出關。（圖／食藥署提供）

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
張鈞甯急喊非台獨！　呂秋遠「1點神分析」：從出生開始就在辱華
快訊／新北「強化二級警戒」　4措施出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北幼兒園成「沉默感染窩」　醫師揭3關鍵：代表防疫做得不錯

雙颱恐接力！康森生成又一熱低「高機率成颱」　預測路徑出爐

AZ記憶力比mRNA好！　醫師點出2疫苗「黃金交叉點」：不要挑疫苗

「家長→幼兒→師」「師→幼兒→家長」醫曝新北幼兒園2種可能傳播鏈

平行時空系寫手！「條子鴿」寫到亂了　台海危機、周人蔘案都有他

酸退警「編故事」抹謝長廷！她點出政富二代言行關鍵

大專院校實體授課「有6條件」！開學防疫指引曝光：缺一就改線上

快訊／東部外海深夜一震「規模5.9」　最大震度4級

快訊／花蓮突發5.9地震「台北有感」！網驚：晃超大

持身分證就可領500元紓困金！「這地方」11日起連發3天

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

「把你當家人」幹話還是真心話？ 給你學習機會 → 職場話術唬菜鳥

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

Loco、GRAY「遊戲雙黑洞」駱駝變翹臀XD　美珠獲選一起去無人島樂翻：我要結婚了

新北幼兒園成「沉默感染窩」　醫師揭3關鍵：代表防疫做得不錯

雙颱恐接力！康森生成又一熱低「高機率成颱」　預測路徑出爐

AZ記憶力比mRNA好！　醫師點出2疫苗「黃金交叉點」：不要挑疫苗

「家長→幼兒→師」「師→幼兒→家長」醫曝新北幼兒園2種可能傳播鏈

平行時空系寫手！「條子鴿」寫到亂了　台海危機、周人蔘案都有他

酸退警「編故事」抹謝長廷！她點出政富二代言行關鍵

大專院校實體授課「有6條件」！開學防疫指引曝光：缺一就改線上

快訊／東部外海深夜一震「規模5.9」　最大震度4級

快訊／花蓮突發5.9地震「台北有感」！網驚：晃超大

持身分證就可領500元紓困金！「這地方」11日起連發3天

才剛贈台40萬劑AZ　波蘭外交部長：台灣是中國的一部分

新北幼兒園爆群聚「5校停課」！板橋人崩潰：為什麼不全面停課？

911事件關鍵時刻！幕僚長在小布希耳邊低語　「美國正受到攻擊」

墨西哥灣漏油來源找到了！　潛水夫用聲納探測到破管…呈現彎曲狀

新北幼兒園成「沉默感染窩」　醫師揭3關鍵：代表防疫做得不錯

英國「伊麗莎白女王號」航母首度泊靠日本　防衛大臣登艦參觀

吃滷味「什麼東西必點」　眾人齊推1類食材：少了它等於缺了靈魂

雙颱恐接力！康森生成又一熱低「高機率成颱」　預測路徑出爐

「火爆浪子」周資華復出挑戰T1職籃　成蔣淯安最佳後盾

AZ記憶力比mRNA好！　醫師點出2疫苗「黃金交叉點」：不要挑疫苗

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

生活熱門新聞

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

幼兒園8人確診！醫師驚「如預期爆了」

這地方連發3天紓困金　持身分證就可領

第八輪AZ「9/10上午10點」開放預約　時間到9/12中午12時止！

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

居民求拆基地台　網：滿滿既視感

機師染Delta　彰化現高端爽約劑暴打潮

「條子鴿」被爆是議員服務處副主任

新竹市「蘭媽媽手工肉條」驗出非洲豬瘟

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

快訊／花蓮突發5.9地震「台北有感」！網驚：晃超大

即／東部外海深夜一震「規模5.9」　最大震度4級

大專實體授課須6條件！缺一就改線上

「條子鴿」寫到亂了　台海危機、周人蔘案都有他

更多熱門

相關新聞

AZ記憶力比mRNA好！醫師點出2疫苗「黃金交叉點」

AZ記憶力比mRNA好！醫師點出2疫苗「黃金交叉點」

台灣疫情緊張情勢再起，並且還在衝刺第一劑覆蓋率階段，然而同樣也面臨疫情再起的以色列，現在卻正打算施打第三、第四劑疫苗，對此北榮「胸腔內科」醫師何建輝在新聞節目《關鍵時刻》上表示，AZ疫苗的記憶力其實比 mRNA 好，希望民眾不要挑疫苗，可以打疫苗就趕快去打。

新北幼兒園爆群聚感染　高嘉瑜點關鍵

新北幼兒園爆群聚感染　高嘉瑜點關鍵

快訊／新北「強化二級警戒」4措施　醫院禁探病、室內集會縮減50人

快訊／新北「強化二級警戒」4措施　醫院禁探病、室內集會縮減50人

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

聯亞第3劑完整抗體數據看這邊　「比他牌疫苗更優良、安全」將提EUA重審

聯亞第3劑完整抗體數據看這邊　「比他牌疫苗更優良、安全」將提EUA重審

關鍵字：

沈政男新北市侯友宜Delta變種病毒台灣防疫新冠病毒新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

幼兒園8人確診！醫師驚「如預期爆了」

快訊／侯友宜宣布新北升級「強化二級警戒」　幼兒園染疫視同備戰Delta

快訊／新北「強化二級警戒」4措施　醫院禁探病、室內集會縮減50人

新北女桃園大樓墜地　當場死亡

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

郭富城古天樂拍片現場出意外！1命危

張鈞甯急喊非台獨！　呂秋遠：從出生就在辱華

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

台積電發聲：希望BNT疫苗快點開打

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面