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防疫再鬆綁！風景區容留人數增至80%　國旅團不再限50人

▲日月潭新水蛙頭平台明起正式啟用。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲交通部表示，國家風景區及觀光遊樂業總量管制將容留量從承載人數50%之上限，提升至80%（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者許維寧／台北報導

交通部表示，由於中央疫情指揮中心宣布疫情二級警戒續延長至9月20日，在維持基本防疫管制條件下，考量現行疫情穩定趨緩，民眾多回歸正常上班上課作息，加上即將到來之中秋節4天連續假期，交通部再公告六大項防疫措施鬆綁。

一、國家風景區及觀光遊樂業：實施總量管制將容留量從承載人數50%上限，提升至80%；停車場停車數亦從50%上限，提升至80%。

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二、旅行業：遊覽車乘車人數以車輛核定座位數8成為上限，另將「每團人數以不超過50人為限」修正為「組團人數依中央流行疫情指揮中心公告之集會活動人數(室內)為上限」。

三、國道服務區及省道休息站：依衛福部規定，調整營業場所及公共場域人流控管或總量管制，將服務大廳空間面積之可容留人數從每3.5平方公尺1人，修正放寬為每2.25平方公尺1人計算。

四、臺鐵：
(一)對號列車開放全車座位數發售營運，但不販售站票。
(二)觀光列車開放全車座位數發售營運。

五、高鐵：開放全車座位數發售營運。

六、遊覽車：非作為交通車使用之遊覽車，將大車搭乘人數20人上限之限制，調整以車輛核定座位數8成為上限。

交通部表示，在國內疫情趨緩穩定下，為迎接中秋節連假及配合民眾回復正常生活需要，交通部持續滾動檢討再調整鬆綁相關防疫管理措施，也呼籲國人，儘可能減少長途移動，如仍有必要遠行，請務必做好各項防疫措施，減少疫情擴散風險。

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