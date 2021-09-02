中秋「高鐵再加開184班車」　9／4開賣！各列車座位數再增1成

▲高鐵中秋連假再加開列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假將至，為加強疏運量能，高鐵公司宣布9/17至9/22期間，再加開184班次（南下83班、北上101班），總計6天提供981班次列車的旅運服務，另外交通部宣布調整列車乘載率上限至八成，因此疏運期間加開車次與釋出座位都將於自9/4凌晨零時同步開賣。

高鐵公司表示，配合調整列車發售座位數上限至八成（原為七成），除中秋疏運期間外，各車次列車均已釋出座位，目前各車站非付費區亦開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩。

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▲高鐵列車乘載率提高，可搭座位數增加。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司指出，已完成全車隊34組列車整備作業，將全數投入中秋疏運，疏運期間將特別延後收班，包括9/17（南下）及9/21（北上）之部份夜間車次，最晚將延至晚間12：30抵達端點站，以服務更多旅客。

高鐵公司指出，為釋出中秋疏運期間已預售車次之部分座位，系統必須進行相關設定作業，因此，9/3（五）晚間23時至24時，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）將暫停交易。