　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中秋「高鐵再加開184班車」　9／4開賣！各列車座位數再增1成

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵中秋連假再加開列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假將至，為加強疏運量能，高鐵公司宣布9/17至9/22期間，再加開184班次（南下83班、北上101班），總計6天提供981班次列車的旅運服務，另外交通部宣布調整列車乘載率上限至八成，因此疏運期間加開車次與釋出座位都將於自9/4凌晨零時同步開賣。

高鐵公司表示，配合調整列車發售座位數上限至八成（原為七成），除中秋疏運期間外，各車次列車均已釋出座位，目前各車站非付費區亦開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵列車乘載率提高，可搭座位數增加。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司指出，已完成全車隊34組列車整備作業，將全數投入中秋疏運，疏運期間將特別延後收班，包括9/17（南下）及9/21（北上）之部份夜間車次，最晚將延至晚間12：30抵達端點站，以服務更多旅客。

高鐵公司指出，為釋出中秋疏運期間已預售車次之部分座位，系統必須進行相關設定作業，因此，9/3（五）晚間23時至24時，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）將暫停交易。

►1680元買到整組COACH！

ET快訊
9月「每週都有新車」　即將上市車款一次看
盧廣仲「神隱5天發聲了」！　親上火線回留言
女老師開學日「大露雪乳」迎小一新生　爸嗨翻媽氣瘋
BNT原掛上海復星布條　台積電堅持要求移除：跟合約不符
王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！　浮誇躺88萬高檔名牌
新「變種病毒株Mu」就在台灣旁邊！　這地方查到2例
「第二類官員」暴增原因找到了！　原來是他灌入

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵集集支線隧道毀損20公尺！估要「8個月」才能通車復駛

中秋「高鐵再加開184班車」　9／4開賣！各列車座位數再增1成

首批93萬劑BNT抵台　慈濟執行長顏博文接機見證

第二類暴增最多是這類人！從4千人狂翻15倍　他諷：天下烏鴉一般黑

93萬劑BNT疫苗到貨！年輕人注意3症狀　10大QA一次看

費時378天終於取得BNT！最坎坷疫苗洽購歷程　3大轉折關鍵

「別再喊打不到疫苗」　專家列3類人可選AZ、高端、BNT

93萬劑BNT來了！這些學生最快9月中開打　孕婦有望納入對象

93萬劑BNT疫苗到貨「每瓶可打6人」　指揮中心公布保存期限

台彩稱27億得主「800元包牌」　投注站老闆質疑：怪！一個字怪！

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

開學日校門口前死亡車禍直擊！廂型車撞小黃...79歲女駕駛不治

媽媽突然變睡美人倒路邊不醒　9歲兒超淡定邊照顧邊Call求援

林志玲久違露面「消瘦一大圈」　46歲近況被指「臉蛋僵硬」：長不一樣！

台鐵集集支線隧道毀損20公尺！估要「8個月」才能通車復駛

中秋「高鐵再加開184班車」　9／4開賣！各列車座位數再增1成

首批93萬劑BNT抵台　慈濟執行長顏博文接機見證

第二類暴增最多是這類人！從4千人狂翻15倍　他諷：天下烏鴉一般黑

93萬劑BNT疫苗到貨！年輕人注意3症狀　10大QA一次看

費時378天終於取得BNT！最坎坷疫苗洽購歷程　3大轉折關鍵

「別再喊打不到疫苗」　專家列3類人可選AZ、高端、BNT

93萬劑BNT來了！這些學生最快9月中開打　孕婦有望納入對象

93萬劑BNT疫苗到貨「每瓶可打6人」　指揮中心公布保存期限

台彩稱27億得主「800元包牌」　投注站老闆質疑：怪！一個字怪！

9月去都能打BNT！姓名與「帛琉水母」同音　免費送你去帛琉度蜜月

進北市府跟著柯文哲「實習」　高虹安本人親曝原因

戴維斯對施洛德感到失望　前NBA高層：AD很特別但他需要朗多

9月「每週都有新車」　即將上市車款整理一次看！

攝影師喊8萬包養月啪5次！妹子信了　完事得知真相崩潰

才開學2週！德州連爆51確診「2教師病逝」　學校急關1週

粉底空空賞寶座一定有它！10倍冬蟲夏草的養膚型粉底　秋冬用還順便護膚

台南男子打疫苗感到胸悶以為「不良反應」！　就醫竟是這原因…

買BNT如接力賽？　洪孟楷批謝志偉：站著說話不腰疼

大谷翔平連挨3K　柯爾15K本季新高！帶領洋基止4連敗

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

生活熱門新聞

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

新冠變種病毒有解！找到超強單株抗體

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

郭台銘買BNT：從沒花錢花這麼開心

「第二類官員」打疫苗暴增　因「里長伯」灌入

百億大老闆便當菜色曝　他看傻：人生還有意義？

台彩稱27億得主「800元包牌」　投注站老闆質疑

阿公家驚見神秘符咒！內行一看超羨慕

電腦滿滿「開車影片」被女友發現！他秒變單身崩潰

陳時中、張淑芬迎接首批BNT　高舉「Thank You」表謝意

台大電機、資工分數拉開！過來人揭原因

桃園境外+3！「復陽夫妻」足跡橫跨中壢、龍潭

快訊／首批BNT抵台直擊！今早07:00降桃機

幼女突不適！　陌生熊貓哥1舉暖爆

更多熱門

相關新聞

中秋網購節今開跑！集結「10大電商」加碼抽「限量寶石」

中秋網購節今開跑！集結「10大電商」加碼抽「限量寶石」

降級後的第一個連假——中秋節，開始倒數！雖然疫情緩解，但日常生活中還是要謹守社交距離，經濟部商業司為了讓民眾還是能在中秋月盡情享受購物的樂趣，特別帶領財團法人資訊工業策進會、中華民國無店面零售商業同業公會加入協辦，規劃盛大非凡的「中秋團圓歡樂月」網購節！

中秋國道客運優惠取消　國慶連假擬比照辦理

中秋國道客運優惠取消　國慶連假擬比照辦理

高鐵加碼　14班大學生5折列車

高鐵加碼　14班大學生5折列車

烏魚子+蛋黃酥　小編開箱喊「太犯規」

烏魚子+蛋黃酥　小編開箱喊「太犯規」

中秋返鄉搶票有望！雙鐵運量即起放寬至8成 　

中秋返鄉搶票有望！雙鐵運量即起放寬至8成 　

關鍵字：

中秋高鐵

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

鼻塞1個月！他一張嘴「飄腐爛味」　醫嘆：第三期了

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

百萬網紅慘遭勒斃陳屍家中　享年33歲

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

《刻在》到底有沒有抄？《Reality》原唱聽完跨國回應

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

威力彩27億得主包牌第2區　網揪1細節不對勁

新冠變種病毒有解！找到超強單株抗體

女兒輕生亡　他怒告親家母、女婿結局曝

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

郭台銘買BNT：從沒花錢花這麼開心

BNT插隊陳時中很困難　上班族心死

更多

最夯影音

更多
重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠
周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面