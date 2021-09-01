大學生返校福音！高鐵加碼14班「5折列車」　9／2開始搶票

▲高鐵加碼14班大學生五折優惠列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是高中以下學校開學的第一天，緊接著大專院校也將陸續開學，高鐵公司表示，為滿足返校需求，將於9月9日（四）至9月15日（三）期間，加碼提供14班「大學生開學返校5折優惠列車」（總計7天，每天南下、北上各一班），9月2日（四）凌晨零時起開放購票。

高鐵公司表示，上述14班優惠列車，原本即適用大學生75折或88折優惠，並已開放購票。大學生旅客若已購買上述車次，且已完成訂位/付款但尚未取票者，可透過高鐵網路訂票系統或「T Express行動購票」App辦理變更；已完成取票者，亦可於發車前30分鐘前至車站售票窗口辦理，高鐵公司將退還車票優惠價差。

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▲搭乘高鐵均需全程戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司提醒，使用「大學生優惠」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證為免蓋註冊章，需合併出示在學證明）以備查驗。

高鐵公司表示，目前各車站非付費區亦開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩；而列車上與車站付費區內仍維持禁止飲食規定，若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩。

9/9-9/15「大學生開學返校5折優惠列車」時刻表：

南下817列車：10:00自南港發車

北上818列車：10:25自左營發車