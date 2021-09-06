染疫老師週日到環球板橋　業者9／6下午6點提前閉店消毒

▲板橋車站環球購物中心Ｂ1為美食街，外帶與過路人潮眾多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

新北爆發幼兒園染疫群聚，其中染疫女性教保員曾在8／29至環球購物中心板橋車站地下一樓待了20分鐘，因該區域是人潮眾多的美食街，加上週日人潮比平日還要多，環球購物中心在新北市府公布確診足跡後，今（9／6）也即刻宣布該區域提前至下午6點閉店，進行加強消毒作業。

新北市土城夫妻昨（9／5）判定確診，其中妻子是板橋某幼兒園教保員，匡列50多名幼兒與教職員工，最新PCR結果出爐，8名幼兒與1名家長確診，新北今召開記者會，公布1名確診幼教師的足跡，包含捷運板橋站、新埔站、頂埔站、板球環球購物中心B1、新泰游泳池、786公車、805公車等。

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案16129確診者在8／29下午6點20分至6點40分，共在環球購物中心板橋車站B1待了20分鐘，因為該區域是聯通捷運、高鐵、台鐵等行經路線，也是環球購物中心人潮最多的區域，其餐廳、麵包店、伴手禮與外帶小吃攤櫃位眾多，加上適逢週日，來往人潮估計可達5萬人次以上，建議當時曾至該處的民眾，進行自主健康管理。

環球購物中心表示，因應疫情每週固定進行賣場例行性清消，針對此案為維護民眾與工作人員健康，故板橋車站B1區域從今下午6點提前閉店，進行加強消毒作業。