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防豬瘟下重手！全台9月1日起禁廚餘　花蓮74戶養豬場大清消

▲花蓮以不到一個星期的時間，聯合稽查全縣74戶養豬場。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

花蓮以不到一個星期的時間，聯合稽查全縣74戶養豬場。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

非洲豬瘟災害應變中心宣布全國統一自8月30日起廚餘停止進入養豬場，9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻，違者最重裁罰300萬元。花蓮縣長徐榛蔚早在2019年率先規範縣內養豬農戶禁止使用廚餘，並定時、不定時查訪，維護畜牧安全。

徐榛蔚表示，養豬產業是花蓮極重要的產業之一，為了保護產業，花蓮縣政府自2019年1月10日起即公告「全縣全面禁用廚餘養豬」，為全台第二個實施禁止廚餘養豬政策的縣市。此外，因應此次防堵疫情的風險管控，花蓮縣政府也旋即啟動因應措施，由防疫所主動加強豬場訪查和清潔消毒宣導，亦同步配合檢警調查，相關單位全體嚴陣以待！

農業處長吳昆儒說明，自8月22日獲訊後，即請動植物防疫所全力派員執行聯合查輯，並於8月26日完成全縣74戶養豬場訪視，目前豬隻均健康無異常。積極防阻非洲豬瘟入侵，8月27日也主動運送消毒水至各鄉鎮巿公所，請各鄉鎮公所儘速轉配送至各轄區農友，以協助提升豬場自衛防疫消毒工作。

▲花蓮以不到一個星期的時間，聯合稽查全縣74戶養豬場。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

非洲豬瘟災害應變中心宣布，全國統一自9月1日至9月30日，暫停使用廚餘飼養豬隻。

花蓮縣環保局表示，經盤點花蓮縣廚餘總量每日約為42.45公噸，主要產生源包括一般廢廚餘（含家戶、小吃攤、夜巿、機關、學校、軍方、監獄等）及事業廚餘（含餐館、旅館等）。目前各單位處理方式，軍方發包由清潔業者統一清運、學校則委由鄉公所協助清運、餐飲業者每16公斤以下交由清潔隊，其他則交由清除業者。

花蓮縣警察局和花蓮縣衛生局各別出動人力進行稽查，目前花蓮縣內未有發現越南豬肉製品之違規情事。另外，依據統計，目前在花蓮的移工等人員計有5479人，經人數統計以來自印尼居首、菲律賓次之、越南位居第三、泰國則居第四。近期社會處及民政處將依據內部資料，針對移工或新住民透過發送簡訊，宣導呼籲不能購買不合法肉品或從網路上購買來自疫區之豬肉或其相關製品。

花蓮縣政府呼籲，非洲豬瘟目前並無藥物或疫苗可使用，且屬我國甲類動物傳染病，亦屬於世界動物衛生組織（OIE）列為應通報疾病，雖非屬人畜共通傳染病，但會造成養豬產業極重大經濟損失，甚至衝擊國際貿易輸出。該疾病主要經由廚餘、動物分泌物或排泄物、車輛及人員等途徑傳播，請國人切勿掉以輕心。

徐榛蔚呼籲，中秋佳節腳步已近，民眾如要食用豬肉食品，請認明蓋有屠宰衛生檢查合格印的豬肉再行購買，在品食上才能安全又好吃，也可保護相挺國內畜牧產業。

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