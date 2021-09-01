確診者2天到路易莎喝咖啡　業者：連續3天停止內用服務

▲路易莎咖啡龍潭北龍門市。（圖／翻攝Google Maps）



記者蔡惠如／綜合報導

桃園市政府今（9／1）公布2境外移入夫婦確診個案足跡，其中8／28與8／30共2天都有到路易莎龍潭北龍門市喝咖啡，業者表示8／31收到衛生局通知後便閉店清消，為維護顧客及員工安全，9／1至9／3連續3天，該門市停止提供內用服務，全數採外帶外送接單，員工也會自主管理14天。

桃園市今新增3例境外移入（案16106、案16107、案16108），因案16106與案16107為夫婦，長期於國外工作，曾在今年5月於國外診斷確診，7月採檢陰性後返國，現又因要離境至醫院自費採檢呈陽性，評估可能屬於復陽個案，也公布近期足跡。

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2名確診個案從8／27至8／30期間每天均外出，包括桃園市榮民服務處、墊腳石、星諾文創咖啡、光南大批發、三商巧福、金石堂書店與全聯都有足跡，其中路易莎咖啡龍潭北龍門市更去了2遍，時間是8／28下午5：29，以及8／30下午5點至晚上7點。

路易莎表示8／31下午3點左右接獲桃園市衛生局通知，有確診個案足跡，所以在當下就近期提前閉店消毒，並請門市人員進行14日內自主健康管理，現路易莎北龍門市9／1至9／3僅提供外帶、外送服務，預計9／4恢復內用。